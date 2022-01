Líder Smeru-SD Robert Fico a advokáti Marek Para a Pavol Gašpar predstavili šokujúce detaily o zadržaní Norberta Bödöra na tlačovej konferencii s názvom 24 hodín do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR v prípade Ing. N. Bödöra.

Nitrianskeho oligarchu Norberta Bödöra prepustil Najvyšší súd na slobodu minulý štvrtok (13.1.). Vo väzbe bol od 9. júla 2020 za kauzu Dobytkár. Okrem kauzy Dobytkár je Bödör obžalovaný aj v kauze Očistec. Po prepustení z väzby strávil na slobode iba zopár hodín. Bödöra následne znova zadržala polícia v jeho rodinnom dome, tentokrát to malo byť za kauzu Valčeky. Sudca špecializovaného trestného súdu v Pezinku Marián Mačura však nevzal oligarchu v nedeľu (16.1.) späť do väzby.

Na úvod tlačovej konferencie, ktorá sa konala pred budovou Najvyššieho súdu SR v Bratislave, prečítal advokát Pavol Gašpar verejné vyhlásenie Norberta Bödöra. „Ihneď po mojom prepustení z väzby som bol konfrontovaný s otázkou, či sa osobne dostavím na hlavné pojednávanie v kauze Dobytkár a na verejné zasadnutie vo veci Judáš. Nemám najmenší dôvod vyhýbať sa hlavnému pojednávaniu, nakoľko aj senát Špecializovaného trestného súdu konštatoval pochybenia prokurátora ÚŠP Dr. Hrušku," píše nitriansky oligarcha.

Advokát Pavol Gašpar pri čítaní vyhlásenia nemal na sebe respirátor, hoci od stredy (19. januára) platia nové pandemické opatrenia v súvislosti s variantom omikron. Zavádza sa nový režim OP+, ktorý bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok. Povinnosť nosiť respirátor platí po novom nielen v interiéri, ale aj v exteriéri, a to pri vzdialenosti od druhej osoby menej ako dva metre. O Robertovi Ficovi je známe, že zo zdravotných dôvôdov nenosí respirátor, ale priehľadný štít. Na tlačovej konferencii si ho na chvíľku zložil aj on. V súvislosti s tým sme oslovili aj tlačové oddlenie strany Smer-SD. Článok budeme aktualizovať.

„Prokurátor Hruška vedomý si účelovosti jeho obvinení voči mojej osobe v kauze Dobytkár, a možnosti ako v zmysle zásady účel svätí prostriedky, mučiť ma vo väzbe, sa potom čo Ústavný súd skonštatoval porušenie mojich základných ľudských práv uchýlil k tak nezákonnému a zbabelému kroku, že po prepustení z väzby poslal do domu, kde som práve bol so svojimi maloletými deťmi a manželkou, po zuby ozbrojené komando, aby ma znova zadržali za účelom ďalšieho týrania väzbou," hovorí oligarcha.

