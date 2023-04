PRIESKUM medzi Slovákmi ukázal ŠOKUJÚCE výsledky: Naozaj máme takýto postoj k Európskej únii? ×

Vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) pred 19 rokmi hodnotí pozitívne 52 percent populácie. Takmer polovica ľudí (47 percent) si myslí, že EÚ by mala mať menší vplyv na prijímanie zákonov a riadenie krajiny na národnej úrovni. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia na vzorke 1008 respondentov, realizovaného 28. marca až 2. apríla.