Pozrite si PREZIDENTSKÝ PALÁC v plnej nádhere. Už ZAJTRA chystá Čaputová DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Priestory Prezidentského paláca sú pre verejnosť počas celého roka tabu. Prezidentka Zuzana Čaputová (50) v ňom prijíma významné svetové osobnosti, ako napríklad pápeža Františka. Teraz sa spolu so svojim tímom rozhodla, že tak ako minulý rok, bude môcť verejnosť nahliadnuť do priestorov, kde hlava štátu úraduje. Pozrite sa, čo je pre vás pripravené a ako to v útrobách paláca vyzeralo minulý rok.