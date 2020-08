Malá firma so záberom na široké spektrum práva a veľké štátne zákazky. Tak by sa dala zhrnúť právnická aktivita poradcu ministra financií za OĽaNO Eduarda Hegera (44) Michala Miškoviča. Ten je dokonca aj v štatutárnom orgáne Letiskovej spoločnosti Žilina, ktorá tiež dostáva od štátu dotácie. Podľa odborníkov je však taký „záber“ priam nemožný.

Miškovičova firma má pritom podľa finstat.sk iba 3 až 4 zamestnancov. Od štátu po nástupe novej vlády dostala na právne služby tri zákazky za viac ako 825-tisíc eur. Ide pri tom o veľmi špecifické odbory, akými sú enviroment (MŽP), hazard (Tipos) či nehnuteľnosti (Pozemkový fond). Radiť mala aj Trnavskému samosprávnemu kraju, ktorý je pod vedením bývalého poslanca OĽaNO Jozefa Viskupiča (44) a dokonca aj Úradu jadrového dozoru.

„Môže to zvládať iba tak, že si dodávateľsky zazmluvní iné právne kancelárie,“ povedala poslankyňa Smeru Jana Vaľová (55), ktorej sa celá táto spolupráca nezdá. Dodala, že ako primátorka Humenného nevyužívala služby iba jedného odborníka, keďže právnici sú zameraní na rôzne odbory, ako napríklad obchodné, pracovné a mnohé ďalšie. Tým sa do popredia dostáva otázka, či Miškovič nebude v konečnom dôsledku len sprostredkovateľ medzi štátnymi inštitúciami a inými právnickými kanceláriami.

„Ten rozsah jeho služieb je naozaj široký,“ myslí si rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská (52). „Aby sa problém riešil dôsledne, mal by mať právnik prehľad v danej oblasti,“ tvrdí Kurilovská s tým, že malá advokátska kancelária sa štandardne špecializuje na určitú oblasť práva a tie veľké, ktoré majú množstvo právnikov, majú portfólio služieb väčšie.

„Smer urputne hľadá tému, ktorou by tromfol odídencov k Petrovi Pellegrinimu (44). Ale zase je mimo,“ povedal k situácii Heger. Riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš upozorňuje, že to netreba brať na ľahkú váhu: „Výhra malej kancelárie série štátnych zákaziek v rôznych inštitúciách je zaiste podozrivá a stojí za preverenie, ako boli súťažené, či boli oslovení naozaj najvhodnejší kandidáti a braná do úvahy cena aj kvalita právnikov. Obzvlášť ak ide o poradcu ministra financií.“

Na druhej strane ale hovorí aj to, že ak by poradca v poctivej súťaži dostal zákazku z iného ministerstva nie je hneď zlé: „To by som nevidel automaticky ako problém, nebránil by som takým zákazkám, pokiaľ by bol konflikt záujmov ošetrený zvýšenou snahou o kontrolu z pohľadu komisie.“

