JB 13 Berdjansk - Na satelitnej snímke Planet Labs PBC dym stúpa po útoku ukrajinských vojenských síl po tom, ako potopili na veľkú ruskú pristávaciu loď v prístavnom meste Berdjansk na Ukrajine 24. marca 2022. FOTO TASR/AP In this satellite photo from Planet Labs PBC, smoke rises after an attack that Ukraine's navy said sank a large Russian landing ship in the port city of Berdyansk, Ukraine, Thursday, March 24, 2022. Ukraine's navy said Russia had used the vessel to ferry in armored vehicle

Zdroj: Planet Labs PBC via AP