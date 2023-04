Predseda parlamentu Boris Kollár (57) do programu májovej schôdze návrh na zníženie platov poslancov a prezidentky nezaradí, čím definitívne stroskotal návrh lídra OĽaNO Igora Matoviča (49). Finančne si tak polepšia, a to výrazne v porovnaní s ostatnými obyvateľmi Slovenska!

Matovič v pondelok informoval o zvýšení platov poslancov i prezidentky v roku 2023. A predovšetkým o svojom zámere zaradiť na májovú schôdzu návrh, ktorým by platy znížili tak, aby boli v rovnakej sume ako v roku 2022. Od poslancov i prezidentky žiadal podporu.

„Sú tam poslanci, ktorí za celé volebné obdobie nepovedia ani jedno slovo, nechodia na schôdze parlamentných výborov, a tí, ktorí nepredložili ani jeden poslanecký návrh. Dnes zistíme, že poslancovi sa ide zvýšiť plat o 837 eur a po novom to bude vo finále predstavovať 6 651 eur mesačne. V parlamente vidíme poslancov, ktorí si svoju robotu nerobia dobre, nemyslím si, že by sme mali mlčať,“ argumentoval ešte v pondelok predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Dodal pritom, že aj sama prezidentka uzná, že „k svojmu 14-tisícovému platu nepotrebuje ešte navyše 2 568 eur“.

Hovorca prezidentky Martin Strižinec následne odkázal, že Čaputová už v septembri 2022 požiadala premiéra, aby pri príprave rozpočtu zvážil zníženie jej platu. Idea siahnuť politikom na zárobky však rýchlo stroskotala, a to napriek tomu, že istú formu „pochopenia“ prejavil aj šéf Národnej rady. „Chápem, prečo to Matovič robí, chápem aj ten dôvod, aj že má pravdu, ale nemôžem to urobiť, nemôžem porušovať zákon,“ konštatoval Kollár s tým, že žiadna výnimka neexistuje.

Návrhy sa totiž do parlamentu musia predkladať aspoň 15 dní pred začiatkom schôdze, zároveň platí, že návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona. A Matovič už zákon o znížení platov poslancov predkladal v marci, keď ho parlament odmietol.

S argumentáciou Kollára sa tak v tomto prípade stotožnil aj známy politológ Grigorij Mesežnikov. „Je známou skutočnosťou, že na prerokovanie rovnakých zákonov je požiadavka minimálne polročného časového odstupu,“ konštatoval. Myšlienku náhleho znižovania platov označil za politickú kampaň.

O čosi „láskavejšie“ sa na túto ideu pozerá politológ Tomáš Koziak, ktorý nevylúčil, že by z Matovičovej strany mohlo ísť o úprimnú snahu pre dobrú vec. „Nemôžem súdiť jeho vnútorné pohnútky. V poriadku, asi by sme mu krivdili, ak by sme tvrdili, že o úprimnú snahu ísť nemôže, no v každom prípade návrh v sebe nesie silný element populizmu,“ mienil odborník. „Matovič by z toho určite urobil veľmi silnú tému svojej predvolebnej kampane,“ doplnil.

Samotné navýšenie platov je však aj podľa Koziaka téma na diskusiu. „Sú ťažké časy, životná úroveň objektívne klesá a poslanci by mohli byť istými vzormi. Či aspoň zdieľať problémy, ktoré tu máme,“ zamyslel sa odborník s dôvetkom, že vysoké platy politikov bývajú dlhodobo častým terčom kritiky.

