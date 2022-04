Politici ZLOŽILI ZBRANE aspoň na VEĽKÚ NOC: Čo odkázali SLOVÁKOM Čaputová, Kollár a PELLEGRINI?

Veľká noc je jeden z najkrajších sviatkov, počas ktorých skladajú zbrane aj politici. Všetci sa snažia o pokojne strávené chvíle so svojou rodinou a to isté prajú aj Slovákom. No každý iným spôsobom. Okrem opozičných politikov na čele so šéfom Hlasu Petrom Pellegrinim poslali dojímavé odkazy občanom svojej krajiny aj prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Boris Kollár a premiér Eduard Heger.