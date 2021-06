V procese so Štefanom Ághom v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza, ktorý prebieha na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku, bol štvrtkový deň pojednávania veľmi dôležitý a ukončenie kauzy možno očakávať v lete. Myslí si to prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta.

"Dnešný deň bol veľmi dôležitý, pretože ako svedkov sme vypočuli pôvodne odsúdeného Mariana Kočnera a mali sme pôvodne vypočuť aj odsúdeného Pavla Ruska. Ten odmietol vypovedať. Prečítala sa podstatná časť listinných dôkazov, takže sa vykonal kus dokazovania a pokročili sme míľovými krokmi dopredu," zdôraznil Šanta.

Na snímke je Pavol Rusko. Zdroj: Karol Farkaš

Z jeho pohľadu Kočner vo štvrtok pred senátom ŠTS nehovoril o samotnom falšovaní zmeniek, ale o genéze spoločnosti Gamatex a o udalostiach spred leta 1998. "Nehovoriac o roku 2000, keď mali byť údajne zmenky podpísané. Takže v zmysle Trestného poriadku možno zniesť takúto námietku, ak niektorá zo strán má pocit, že ten, kto je vypočúvaný, nevypovedá k predmetu obžaloby. Je potom na názore súdu, aké stanovisko zaujme, a súd bol zhovievavejší ako ja, takže umožnil túto širokú výpoveď," uviedol Šanta na margo svojej námietky voči obsahu výpovede Kočnera.

S poukazom na právoplatné rozhodnutie súdov v prípade Kočnera a Ruska a na argumenty obžaloby je presvedčený o dôvodnosti podania obžaloby, ako aj o vine Štefana Ágha.

"Vzhľadom na dnešný značný posun v dokazovaní a najmä prečítaní listinných dôkazov máme prečítať len niekoľko listinných dôkazov - to je možno niekoľkohodinová záležitosť - a vypočuť navrhovaných svedkov. Je ich okolo desať plus jeden, dvaja znalci, takže ten termín, ako je to pôvodne naplánované, by mohol byť termínom na ukončenie veci a vyhlásenie rozsudku," povedal Šanta.

Proces s Ághom bude pokračovať v pondelok

Proces so Štefanom Ághom bude pokračovať v pondelok (7. 6.). Ďalej je naplánovaný na 30. júna a 6. júla.

Pojednávanie so Štefanom Ághom sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky nesfalšoval a ním podpísané zmenky sú pravé. Obžalobu podal prokurátor Šanta v júni minulého roka.

Štefan Ágh v minulosti figuroval v kauze, v ktorej 12. januára tohto roka Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil Ruska a Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody, ako obvinený. Štefana Ágha, označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.