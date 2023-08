Podpredseda SaS Gröhling reaguje: Líder Hlasu Pellegrini by sa mal v tejto veci jasne vyjadriť! ×

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini musí jasne povedať, či by po voľbách akceptoval ponuku predsedu Smeru-SD Roberta Fica, aby sa stal premiérom napriek tomu, že by Smer-SD vyhral voľby. Uviedol to dnes podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SASKA) Gröhling Branislav.