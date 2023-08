Premiér Ľudovít Ódor rokuje s politickými stranami o podpore vládnych návrhov zákonov. Na predloženie materiálov súvisiacich so stabilizáciou pediatrov a so zmenami v Trestnom zákone na mimoriadnu schôdzu parlamentu má zatiaľ prisľúbenú podporu 30 poslancov. Ódor to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Prvý návrh je podľa neho dôležitý preto, aby sa upokojila situácia v súvislosti s pediatrami. "Druhý návrh sa týka toho, že duševne chorí ľudia nemôžu pobehovať po ulici a páchať trestné činy," podotkol predseda vlády. Verí, že oba návrhy v parlamente získajú podporu. "Nemám to garantované, ale ďalej rokujem s politickými stranami," dodal.

Ódor zopakoval, že vláda stiahne tieto návrhy z legislatívneho procesu, ak by sa k nim objavili nesúvisiace zmeny. "O obsahu je vždy možné debatovať, ale ak tam chce niekto prilepiť niečo, čo absolútne nesúvisí s tou témou, sme pripravení tieto návrhy stiahnuť. Nechceme sa dostať do predvolebnej kampane alebo do prestrelky politických strán," doplnil.

Dohoda so Slovenskými elektrárňami je na spadnutie!

Ľudovít Ódor sa v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12

tiež vyjadril, že implementačná dohoda so Slovenskými elektrárňami (SE) o garantovanej cene silovej zložky elektriny na rok 2024 je na spadnutie.

"Predpokladám, že pred voľbami príde k podpísaniu implementačnej dohody a cena bude garantovaná plošne pre všetkých," avizoval Ódor. Upozornil, že ide o silovú zložku elektriny, ktorá tvorí časť celkovej ceny. "Nejaký nárast bude, ale ani zďaleka nie taký, akým straší Úrad pre reguláciu sieťových odvetví," podotkol.

Náročnejšia situácia je podľa neho pri plyne, ktorý Slovensko musí dovážať. Alternatívy adresnejších riešení chce súčasná vláda podľa Ódora pripraviť novému kabinetu.

Premiér ďalej uviedol, že sa počas jeho vlády výrazne zrýchlilo tempo čerpania eurofondov. Po nástupe do funkcie vláda vyčíslila tohtoročné riziká prepadnutia eurofondov na úrovni 800 miliónov eur. Cieľom malo byť zníženie tohto čísla o polovicu. "Vyzerá to tak, že tento cieľ by mohol byť splniteľný," povedal.

Zopakoval, že vláda plánuje predstaviť návrhy opatrení na konsolidovanie verejných financií, z ktorých si bude môcť nový kabinet vybrať cestu, akou sa bude uberať. "Predpokladám, že niekedy v polovici septembra povieme, ako by sme mali postupne ozdravovať verejné financie," dodal Ódor.

