Baránik po príchode k rečníckemu pultu povedal: „Podal som pozmeňujúci návrh. Najskôr budeme hlasovať o ňom.“ Hneď mu však skočil do reči Kollár, ktorý poslancovi oznámil, že jeho návrh nebol podaný v súlade s rokovacím poriadkom, a preto o ňom nedá hlasovať! „Mali ste vystúpiť v rozprave a prečítať to bez odôvodnenia. Vy ste to odôvodnili. Dal som vám šancu, aby ste to predniesli správne,“ povedal Kollár s tým, že Baránik tak neurobil , a preto sa hlasovať nebude.

Predseda parlamentu za to zožal v pléne búrlivý potlesk. Poslanca SaS to však nenechalo pokojným a opustil rečnícky pult, pritom mal pokračovať čítaním správy. Kollár na to reagoval poriadne tvrdými slovami: „Toto je naozaj trápne gesto.“

Baránik sa napokon k pultu vrátil so slovami, ktoré zrejme šéf parlamentu nečakal: „Ohľadom vášho postupu som dostal viacero odborných názorov, ktoré mi potvrdili, že na tom mojom návrhu nebolo nič také, prečo by sa nemalo hlasovať.“ Kollár však poslancovi ukázal, kto je v parlamente šéfom: „Pri všetkej úcte, schôdzu vediem ja a nie vy. Rozhodol som sa takto podľa rokovacieho poriadku.“ Kollár Baránikovi navrhol, aby podal námietku, ak sa mu niečo nepozdáva. Urobil tak, no parlament ju neodsúhlasil.

„Folklór“ pokračoval aj pri ďalšom poslancovi. Kollár k rečníckemu pultu zavolal svojho kolegu z poslaneckého klubu Sme rodina Miloša Svrčeka. Ako sa snažili zabaviť poslancov nájdete v galérii.