V Národnej rade (NR) SR by mohla vzniknúť skupina priateľov menšín. Riešiť by mala najmä legislatívne návrhy, ktoré sa dotýkajú menšinových otázok, a pripomienkovať ich. Jej vznik chcú iniciovať nezaradený poslanec Miroslav Kollár a bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Dosiahnuť chcú vyššiu kvalitu legislatívy týkajúcej sa menšín na Slovensku. "Úlohou skupiny bude pripravovať stanoviská a pripomienky k parlamentným návrhom, ktoré majú dosah na menšiny, a potom ich prediskutovať s touto skupinou relevantných poslancov NR SR," ozrejmil Kollár s tým, že verejná i odborná diskusia je potrebná. V súčasnosti sa podľa neho pripravuje legislatíva týkajúca sa menšín na "ad hoc báze", chýba jej premyslený a systémový prístup. Namieta nízku kvalitu legislatívy.

Ravasz dodal, že skupina by mala pred každou schôdzou NR SR pripomienkovať jednotlivé návrhy, ktoré sa dotýkajú života menšín. Následne by sa mala stretávať s kontaktnými poslancami a diskutovať s nimi o pripomienkach. "Pozýva do spolupráce každého poslanca NR SR, ktorý má záujem riešiť menšinové témy naprieč politickým spektrom," uviedol.

Kollár je presvedčený, že v parlamente sa nájdu poslanci zaujímajúci sa o menšinové otázky. Ako s prvými zrejme budú rokovať so signatármi nedávno odmietnutého uznesenia NR SR na podporu menšín na Slovensku.