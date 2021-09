Maroš Žilinka sa do povedomia verejnosti dostal okrem iného aj tým, že bol naňho plánovaný atentát. Z prípravy jeho vraždy napokon koncom augusta 2019 obvinili Alenu Zsuzsovú, Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka a Zoltána Andruskóa. Objednávka na zlikvidovanie prokurátora mala prísť na jeseň 2017 a prijať ju mala Alena Zsuzsová. Žilinka sa v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ nedávno priznal, že tento skutok mal obrovský vplyv na jeho súkromný život a rodinu. „Sme omnoho pozornejší. Menej dôverujeme iným a prakticky žijeme ako pustovníci, s nikým sa nestretávame a žijeme si sami pre seba," priznal na rovinu.

Dodal, že si uvedomuje, že jeho práca je spojená aj s určitou mierou rizika. A na nové rizika nečakal dlho. Počas tohtotýždňovej tlačovej besedy, počas ktorej sa vyjadroval k zrušeniu obvinení pre Vladimíra Pčolinského či Zoroslava Kollára, uviedol, že vo funkcii čelí nielen obrovskému tlaku, ale aj horším problémom. „Nedám sa zastrašovať ani takým spôsobom, ako sa mi stalo posledný víkend, že mi rozsypali pred rodinným domom klince s cieľom zastrašiť mňa a moju rodinu," šokoval Žilinka. Viac k veci však nepovedal a to ani na nami následne zaslané otázky.

Bezpečnostný analytik Juraj Zábojník si myslí, že Generálna prokuratúra ako inštitúcia by mala mať svoje kapacity na ochranu bezpečnosti, lebo generálny prokurátor je významná funkcia s obrovskými právomocami. „Niet o čom diskutovať, malo by to už frčať na základe tých informácií, ktoré už boli prezentované. Už by celá bezpečnostná situácia mala byť prehodnocovaná," naznačuje odborník. Je presvedčený, že po tomto prípade vyhrážania Žilinkovi treba uvažovať o zvýšených bezpečnostných opatreniach. Ochranu šéfovi prokuratúry by tiež mohol zabezpečiť Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, predpokladá Zábojník.