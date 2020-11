9:58 – Svedok nevie, či mal Ruskove stretnutie s Černákom sprostredkovať Kováčik. Rusko tvrdil vo svojej výpovedi, že to tak bolo.

9:55 - Gubala tvrdí, že pri Ruskovej návšteve Černáka stálo jeho auto pri budove aj po 30 minútach. Záhada preto ostáva, prečo si nepamätá, kde ho videl. No otázku sudcu, či mal Rusko odparkované auto pred budovou, alebo za budovou, odpovedal: „Neviem, to si nepamätám, to bolo dávno.“Svedok videl prísť Ruska za Černákom aj druhýkrát. Malo to byť zhruba rok po prvej návšteve.

9:50 – Svedok tvrdí, že návštevu Ruska v Security 3, teda u Černáka si pamätá. Vraj to bolo v roku 1997, ale presný termín nevie.

9:49 – „Z obžalovaných poznám Černáka a Kaštana nakoľko sme boli spolumajitelia stavebnej firma. Ruska poznám z vystupovania v médiách a okrem toho sme boli spolu na káve v Liptovskom Mikuláši,“ povedal Gubala s tým, že Kaštana pozná najdlhšie. „Ruska som spoznal asi rok po udalosti,“povedal svedok, ktorého firma RENOX sídlila v tom istom objekte ako Security 3, ktorá mala byť iba Černákova.

9:43 – Vypovedať ide Jaroslav Gubala. Ten bol kedysi Černákov spoločník v jednej z jeho firiem, konkrétne v RENOX-e (teraz JLF).

9:41 - Sudca sa svedkyni pýta, ako by reagovala na situáciu, keby sa dozvedela, že nejaká osoba je v ohrození a môže byť aj zavraždená. „Neviem vám odpovedať, lebo do takej situácie som sa nikdy nedostala,“ povedala Nagyová, čo boli jej posledné slová pred senátom súdu. Jej výpoveď skončila.

9:38 - Nagyová nemala v rokoch 1996 a 1997 žiadne vedomosti o skupine mafiánov okolo Černáka a ani o sýkorovcoch. Zdá sa, že vtedy moc nevnímala čo sa deje na Slovensku.

9:34 - Prvá drsná rana pre Ruska. „Nepamätám si, že by som sa s niekým stretla a povedala mu, že by si mal Rusko na seba dávať pozor,“ povedala svedkyňa.