11:02 - „Kedy ste kúpil pohľadávku od Pohanku?,“ pýta sa Černákov obhajca Polakovič. Kočner si presný termín nepamätá a nevie prečo mu Pohanka pohľadávku podstúpil. Svedok tvrdí, že pohľadávka bola v hodnote 500-tisíc mariek a on ju kúpil za jednu korunu.

10:56 - Kočner teraz opisuje ako vraj po ich príchode (Kočnera a spol.) do Markízy odišiel Rusko do Čiech. „Ruska asi mal obavu, ale z čoho ju mal to neviem. To musí zodpovedať on sám. Ja na jeho mieste, keby sa SBS ktorá chránila Markízu tvárila, že príchod Čongrádyho a jeho SBS služby nevidí, tak sa bojím,“ tvrdí Kočner s tým, že SBS Markízy dokonca prešla na stranu Čongrádyho. Práve Čongrádyho SBS bola Kočnerovi nápomocná pri obsadení Markízy. Kočner zároveň tvrdí, že toto sa stalo až pri druhom Kočnerovom vstupe do Markízy. Prvýkrát tam boli vraj len v zložení: Kočner, Agh, Pohanka a Čongrády.

10:47 – „Volzová prišla o svoj podiel v Markíze vykonaním dražby, čiže žiadny podiel nepreviedla. To isté platí aj v prípade Ruska. Volzová vedela, že o svoj podiel v Markíze príde vykonaním dražby. Bolo to s jej súhlasom a dražbu pripravoval advokát Ernest Valkom,“ tvrdí Kočner.

10:43 - Kočner vymenoval ľudí, ktorí sa vtedy postavili za Volzovú. Okrem Ľubomíra Gregora to mala byť Taitana Heldová, ktorá sa vraj neskôr stala riaditeľkou Satel media. „Tretím bol redaktor Markízy, ktorý urobil tú známu reportáž z narodenín Mikuláša Černáka,“ povedal Kočner s tým, že jeho meno si už nepamätá.

10:33 – Kočner tiež tvrdí, že v tom čase (okolo roku 1998) nemal v pláne vstupovať do spoločnosti Markíza, ale chcel iba to, aby mu bola vyplatená dlžná suma.

10:31 - „Volzová mi povedala, že pozná Mečiar cez Gašparovič. Neviem sa k tomu vyjadriť, ale Gašparoviča asi nejako poznala,“ myslí si Kočner. Ivan Gašparovič bol v tom čase vrcholový politik Mečiarovho HZDS a neskôr prezidentom.

10:26 – Mikuláš Černák pri výpovedi Kočnera pozerá buď do zeme, alebo do „blba“. Vyzerá to, že skôr prišiel na „výlet“ ako z basy. Dá sa ale predpokladať, že keď ho sudca vyzve na kladenie otázok svedkovi, tak váhať nebude.

10:21 – Kočner sa rozhovoril k závažným veciam prípadu: „Nepamätám si, že by mala Volzová ochranku. Mala šoféra. Nikdy nespomínala, že by mala nejaký strach z niečoho. Aj keď ona bola taká, a to ju nechcem znevažovať, že sa sťažovala úplne na všetkých a na všetko.“

10:11 – Volzová sa vraj Kočnerovi pochválila, ako chcela s pomocou svojho právnika, zbaviť Ruska funkcie konateľa. Vraj zvolala valné zhromaždenie a Ruskovi neposlala pozvánku. Kočner tvrdí: „S jej právnikom mu poslali buď prázdnu obálku, alebo v nej bolo niečo iné, ale nie pozvánka.“

10:09 – Kočner tvrdí, že potom sa Volzová nevedela predstaviť pred ľudí v Markíze. „Nebolo to tak, ako hovorila a s plačom odišla domov,“ tvrdí Kočner.

10:05 – Kočner teraz opisuje, ako sa stal vlastníkom časti Markízy, keď jeho Gamatex získal pohľadávku od Pohanku (údajná dlžoba Pavla Ruska voči Silošovi Pohankovi). „Potom sme došli do Markízy, preukázali sme sa dokumentami a obsadili sme ju. Volzová nás ubezpečovala, že Ruska nemá nikto rád, že ju radi majú. Preto sme jej dali funkciu,“ konštatuje Rusko.

Obžalovaný Marian Kočner počas súdneho pojednávania Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vo veci falšovania zmeniek TV Markíza. Zdroj: Martin Baumann

10:01 – „Volzová mi bola predstavená keď som chcel vyplatiť pohľadávku. Volzová pri tom bola nápomocná,“ povedal Kočner.

9:59 – „Volzovú poznám ešte z čias, kedy ma s ňou zoznámil Čongrády, ktorý mal o Markízu záujem. Volzová sa s Čongrádym podľa toho ako sa správali poznali dobre,“ povedal Kočner.

9:57 – Kočner tvrdí, že nevie ani o stretnutí Ruska s Černákom, na ktorom mala byť vražda dohodnutá.