Ak by sa parlamentné voľby konali v máji, strana bývalého premiéra Eduarda Hegera by skončila pred bránami národnej rady.

Líder Smeru-SD Robert Fico sa v minulosti opakovane vyjadril, že prieskumy verejnej mienky nekomentuje. Jeho strana v nich však opäť vedie so ziskom 24,2 percentami hlasov. S odstupom nasleduje Hlas Petra Pellegriniho so 17 percentami.

Ukazujú to výsledky najnovšieho prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý uskutočnila v dňoch 29. apríla až 6. mája na vzorke 1011 respondentov, píše portál Topky.

Na treťom mieste by skončilo Progresívne Slovensko Michala Šimečku s 11,7 percentami hlasov. Europoslanec a podpredseda Európskeho parlamentu sa stal šéfom progresívcov len pred rokom. Na štvrtom mieste sa v prieskume umiestnila strana Republika so ziskom 7,2 percentami.

Na snímke poslanec NR SR Robert Fico (SMER-SD). Zdroj: Jaroslav Novák

Do parlamentu by sa prebojovali aj Sme rodina so 6,9 percentami, možná koalícia OĽaNO+NOVA+KÚ+Zmena zdola by získala 6,6 percenta hlasov a strana Saska s novým vizuálom by získala 6,5 percenta. Do Národnej rady by sa dostalo aj KDH s 5,8 percentami .

Naopak, pred bránami Národnej rady SR by ostali SNS s 4,9 percentami, Aliancia so ziskom presne troch percent, ĽSNS s 2,4 percentami a Demokrati s 2,1 percentami. Strana Za ľudí by skončilo s jedným percentom.

