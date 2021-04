Prezidentka Zuzana Čaputová (47) vymenovala novú vládu, no so starými menami. Jediným novým členom vládneho kabinetu Eduarda Hegera (44) je minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51). Verejnosť preto zaujali skôr outfity jednotlivých ministrov. Podľa renomovanej stylistky to však paradoxne v tomto smere zvládla najlepšie Čaputová!

Hegerova vláda je prakticky identická, ako bola tá expremiéra Igora Matoviča (47). Nastali v nej zatiaľ iba dve zmeny. Tou najzásadnejšou bola výmena postov práve medzi Hegerom a Matovičom, ktorý sa stal ministrom financií. Lengvarský bude po demisii Marka Krajčího (47) riadiť rezort zdravotníctva. Nový bude aj minister práce, no tento post ostal po Milanovi Krajniakovi (48) zatiaľ jediný neobsadený. V kuloároch sa diskutuje o Martinovi Borguľovi zo strany Sme rodina. Ostatní členovia vlády sa vrátili do svojich kresiel.

Možno aj preto zaujali viac outfity. Najvýraznejšie pôsobila vďaka svetlým šatám Veronika Remišová (44). „Neprekáža mi svieža žlto-biela kombinácia. Prekáža mi však dĺžka šiat, ktorá deformuje postavu a vytvára usadlý look,“ povedala stylistka Andrea Ziegler. Odborníčka videla aj ďalšie nedostatky: „Náhrdelník mi pripadá zbytočný. Stačí zdobenie v podobe zlatých gombíkov na saku. Je to významná formálna príležitosť a striedmosť je na správnom mieste. Určitá výstrednosť stačí vo výraznej farbe a v zdobení. Tu určite platí ,menej je viac´.“

Ministerka investícii Veronika Remišová podľa stylistky Andrey Ziegler nezvládla svoj outfit najlepšie. No minister pôdohospodárstva Ján Mičovský to podľa odborníčky nezvládol vôbec. Zdroj: MARTIN DOMOK

Na ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (46) ocenila stylistka peknú modrú kombináciu. No aj tu našla Ziegler chyby: „Siahla by som po prepracovanejšom strihu. Sako pôsobí trochu neforemne a lacno. Vsadila by som na kvalitnejší materiál. A telové lodičky alebo lodičky v modrom odtieni ladiacom so šatami by bola určite lepšia voľba. Bolo by to jemnejšie a elegantnejšie.“ Z ministeriek sa bez výhrad odborníčky zaobišla iba šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (38): „Musím pochváliť. Strih lichotivo kopíruje postavu. Estetické trištvrťové rukávy sú jednoduché, ale nie nudné. Vhodne zvolené doplnky."