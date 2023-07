Ochranári radia: Obyvateľom by mohli proti medveďom pomôcť tieto efektívne opatrenia! ×

Nezabezpečený a ľahko dostupný odpad so zvyškami jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy. Obyvatelia a samospráva by sa preto mali aktívne podieľať na nakladaní s komunálnym odpadom. Pre TASR to uviedol Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR.