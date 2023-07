Rútili sa dole kopcom a zrazu uvideli medvieďa, no vzápätí aj medvedicu, ktorá si svojich potomkov tvrdo chráni. Medvieďatko utekalo od cyklistov za matkou do hlbšieho lesa, no tá vykročila priamo oproti mužom, ktorí už stáli vedľa bicyklov a cúvali. Snažili sa pritom robiť krik a jeden z nich dokonca zdvíhal ruky s bicyklom nad seba. Medvedica si to následne po krátkom čase rozmyslela, otočila sa a utekala za svojím mláďatkom.

VIDEO: Dvoch cyklistov v lese napadla zúrivá medvedica, ktorá chránila mláďatá

„Mali sme veľké šťastie, že to medvieďa bolo v prvotnom okamihu medzi nami a medvedicou, no rozbehlo sa ku mame a potom za ňu. Keď medvedica videla, že medvieďa ide okolo nej, možno to bol dôvod, prečo sa rozhodla nezaútočiť,“ povedal jeden z dvojice cyklistov pre Markízu s tým, že to neberú zle, lebo je to „jej domáce prostredie". Skúsený poľovník Ján Drha má na vec podobný názor: „Bolo šťastie, že zastali. Muži mali maximálne šťastie v tom, že buď bola medvedica mladá, alebo bol ten odstup taký, že vyhodnotila situáciu ústupom.“

Medveď v prirodzenom prostredí Zdroj: Michal Boľfa

Práve na to dlhodobo poukazuje známy ochranár Erik Baláž, ktorý tvrdí, že medvedie útoky na človeka sú obranného charakteru a nie pre hlad. Podľa odbornej literatúry je totiž obranné správanie vždy dôsledkom toho, že ste prekročili osobný priestor medveďa, prekvapili ho, alebo vás považuje za hrozbu pre svoje mláďatá. „Ak sa medveď približuje, tak na neho nekričte,“ tvrdia odborníci z medvede.sk s tým, že vtedy ho môžete vyprovokovať. Cyklisti mali teda zjavne šťastie v tom, že aj keď kričali, aspoň pomaly ustupovali.

