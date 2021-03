Slovenské národné divadlo (SND) je finančne na mizine a má za sebou mimoriadne náročné obdobie. Generálny riaditeľ Matej Drlička v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ prezradil najväčšie výzvy.

Matej Drlička (44) je slovenský hudobník, hráč na klarinete, ale aj hudobný manažér a producent. Je zakladateľom festivalu Viva Musica! a začiatkom roku 2021 sa stal generálnym riaditeľom Slovenského národného divadla.

Takmer 3 mesiace ste generálnym riaditeľom. Najhorúcejšou témou sú nepochybne financie. K čomu ste zatiaľ dospeli?

V plnej miere sa potvrdilo to, čo som anticipoval v mojom projekte v rámci výberového konania, a to že manažment SND bol dlhodobo nefunkčný. Nefungovali tu základné princípy manažmentu.

To sú napríklad ktoré?

V SND neboli jasne stanovené kompetencie, v mnohých prípadoch nebolo jasné, kto koho riadi, kto sa komu zodpovedá, mzdový poriadok mal závažné nedostatky, organizačný poriadok nezodpovedal realite, dlhodobo sa neriešili pohľadávky voči SND a mimoriadne zle bolo nastavené rozpočtovanie. SND nemalo takmer tri roky ekonomického riaditeľa, pozíciu hlavného kontrolóra zastávala riaditeľka ľudských zdrojov, ktorá zároveň riadi odborovú organizáciu.

Ale to je konflikt záujmov...

Áno, je to konflikt záujmov, ktorý mal veľmi negatívny vplyv na chod SND dlhé roky. Samozrejme, že je to už odstránené. Ďalej SND nemalo právne oddelenie a ľudia s právnickým vzdelaním boli roztrúsení po celej budove na rôzne oddelenia, kde im do znenia zmlúv rozprávali ďalší zamestnanci, pretože nefungovali ako právne oddelenie autonómne. Takých príkladov je, samozrejme, viac.

Nelogické bolo napríklad aj rozmiestnenie ľudí po kanceláriách v rámci administratívy. Išlo teda aj o takéto banálne veci, aby právne oddelenie sedelo vedľa oddelenia verejného obstarávania až po zásadné veci, akými sú aj ekonomické riadenie a vnútorná finančná kontrola.

Prejdime k umeleckej časti. Vieme, že čo sa týka baletu, tak išlo o nedostatok šatní a miest na sedenie na počet zamestnancov. Podarilo sa už toto vyriešiť?

Zatiaľ sme nezažili normálnu prevádzku. Určili sme si priority a tou hlavnou je otvoriť kontrakt s ministerstvom kultúry a vyriešiť dofinancovanie SND. Bývalé vedenie podpísalo tesne pred koncom roka s MK SR kontrakt, ktorý nás z hľadiska objemu štátneho príspevku vrátil do roku 2009.

Hovorí sa, že vám na prevádzku chýba asi 10 miliónov eur, a to s ohľadom na valorizované platy, ale aj na sekery, ktoré vznikli v minulosti. Je to pravda?

Nie, na bežnú prevádzku nechýba 10 miliónov, tá suma je nižšia, ale my sa musíme baviť o tvorbe, pretože divadlo tu nie je na to, aby uhrádzalo mzdy, kúrilo a svietilo. Divadlo je preto, aby hralo.

Aká je tá suma?

Nepoviem vám sumu, tú povieme až pani ministerke. Od nášho nástupu pracujeme na príprave realistického rozpočtu do konca kalendárneho roka a na ozdravnom pláne. Bude to robustný materiál s desiatkami strán... Súčasne predložíme návrh predbežných rozpočtov na najbližšie dva roky.

Kto ho bude pripravovať?

