Najnovšie roztržky medzi prokurátormi sa točia hlavne okolo zrušenia obvinenia bývalého riaditeľa SIS Petra Pčolinského. Generálna prokuratúra (GP) našla v tomto prípade hneď niekoľko pochybení v práci vyšetrovateľa a dozorujúceho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). To sa nepozdávalo ÚŠP, ktorá tvrdí, že GP na čele s Marošom Žilinkom suplovala činnosť súdu.

Do povedomia sa opäť dostal aj spor medzi Úradom inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (ÚIS) a NAKA. „Námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera, v zastúpení generálneho prokurátora, zrušil uznesenie vyšetrovateľa NAKA, ktorým začal trestné stíhanie vo veci podozrenia z manipulácie výpovedí svedkov ÚIS,“ informovala hovorkyňa GP Jana Tökölyová.

Brífing Fica s Kaliňákom si môžete pozrieť tu:

Fico na úvod brífingu ozrejmil, prečo ho Smer zvolal. Je to vraj kvôli najnovšiemu zrušeniu trestného stíhania zo strany GP. „Môžeme hovoriť o masívnom porušovaní zákonov. Chápeme paniku v radoch ÚŠP, u pánov ako je Lipšic, Kysel a Repa. Je pravdepodobne iba otázka času, kedy budú čeliť skutkom, ktoré napáchali,“ povedal Fico.

Predseda Smeru tvrdí, že keď šéfovi SIS Michal Aláčovi položili otázku, či je pravda to, čo bolo prednesené v parlamente, a že sa ovplyvňujú svedkovia, ten odpovedal jasne: „Máme také dôkazy, ktoré sú okamžite použiteľne v trestnom konaní.“

Fico prečítal uznesenie GP, ktorá zrušila trestné stíhanie NAKA voči ÚIŠ: „Z predloženého spisového materiálu, z podkladov slúžiacich na začatie trestného stíhania, ako aj z dôkazov zabezpečených v inej trestnej veci jednoznačne vyplýva, že uznesenie o začatí trestného stíhania zo 16. júla 2021 bolo vydané v rozpore so zákonom, nepríslušným orgánom, bez akýchkoľvek relevantných podkladov, pričom skutkový dej je koncipovaný paušálne, nekonkrétne, je súhrnom domnienok a hypotéz vyšetrovateľa NAKA, pričom z neho nemožno zistiť, v čom konkrétnom má spočívať trestná činnosť.“ Podľa Fica toto trestné stíhanie začala NAKA iba za to, aby dostali do väzby už exšéfku tímu ÚIŠ zaoberajúcim sa krivými výpoveďami Diany Santusovej.

Kaliňák začal poriadne tvrdo a domnieva sa, že máme niekoľko obetí tohto nezákonného konania NAKA a ÚŠP: „Jedným z nich je Milan Lučanský.“ Bývalý minister vnútra tvrdí, že doteraz nebolo tímu ÚIS umožnené, aby vypočuli Petra Petrova, ktorý je obvinený z krivej výpovede. Podľa Kaliňáka sa trestné stíhanie príslušníkov ÚIS začalo presne vtedy, keď sa do médií dostala informácia o veľkom zatýkaní príslušníkov NAKA a ÚŠP kvôli ovplyvňovaniu vyšetrovaní. „Keď GP povie, že takéto trestné stíhanie je absurdné, tak Lipšic povie nevadí. My musíme zničiť dôkazy proti nám,“ dodal Kaliňák k tomu, že GP zastavila trestné stíhanie voči ÚIS.