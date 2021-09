Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka to dnes nebude mať pred súdom rozhodne jednoduché. Vypovedať bude jeho nástupca vo funkcii Jaromír Čižnár, ktorý už raz prezradil, že mu Trnka niečo púšťal a mohla to byť nahrávka Gorily. Trnka je obžalovaný za zneužívania právomoci verejného činiteľa, lebo mal u seba skrývať kompromitujúcu nahrávku. Podľa zákona však mal riešiť skutky na nej zaznamenané.

Nahrávku mal Trnka ukrývať až 7 rokov, aby ju potom dal dnes už odsúdenému Marianovi Kočnerovi. Bývalý generálny prokurátor mal mať kompromitujúci materiál v čase, keď bol vo funkcii generálneho prokurátora, no aj potom, ako vo funkcii skončil. Bývalý príslušník SIS Peter Tóth pred vyšetrovateľmi tvrdil, že o tejto skutočnosti vie: „V roku 2007 mi Kočner povedal, že disponuje dvomi kópiami nahrávky. Jednu mal na DVD a druhú na notebooku schovanom u generálneho prokurátora.“ Trnka bol generálny prokurátor od roku 2004 do 2011.

K situácii sa v marci 2019 vyjadril aj Čižnár. „Ako som povedal na tlačovej konferencii, Dobroslav Trnka mi mal v roku 2008 pustiť krátku zvukovú sekvenciu, asi minútu a pol, v ktorej už nebohý pán Határ hovorí o sponzorstve pre stranu. Nič konkrétne som nepočul,“ povedal vtedy Čižnár o tom, čo málo sa z nahrávky dozvedel. František Határ bol riaditeľ sekretariátu Smeru a nahrávka mala Kočnerovi slúžiť aj na to, aby mohol ovplyvňovať politikov. To, že mohol ísť o záznam z Gorily, podľa Čižnára vyplynulo až potom, ako sa nahrávky našli pri domovej prehliadke Kočnera.

Čižnár bol iba nedávno vypovedať na súde s obžalovaným bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Okrem Čižnára by dnes mal prísť vypovedať aj ďalší svedok, a sudca zrejme prehrá aj zvukové a obrazové záznamy.

Ako prvý sa dnes pred samosudcu postavil Jaromír Čižnár. Súdu prezradil, že mu Dobroslav Trnka hovoril, aby mu dohodol stretnutie s Robertom Ficom. „Bolo to ale trikrát, už mi to liezlo na nervy. Dohodol som im preto stretnutie.“ Fico mal svedkovi povedať, že sa s Trnkom stretne, iba keď tam bude Čižnár (Ficov spolužiak, poznámka redakcie). „Bavili sa len oni dvaja. Keď Trnka pustil z notebooku nejakú nahrávku, spoznal som Határa. Toho druhého na nahrávke som nepoznal. Határ sa na nahrávke bavil s tým druhým o nejakom sponzorskom. Neoblo jasné, či dali niečo, alebo žiadajú. Celé to trvalo minútu a pol,“ povedal Čižnár s tým, že Fico mal potom Trnku vyhodiť.

Čižnár tvrdí, že celé stretnutie u Fica na Úrade vlády trvalo 20 až 30 minút s príchodmi aj odchodmi. Malo to byť v roku 2008 alebo 2009 vo večerných hodinách, kedy už bola tma. Pamätá si aj, že v notebooku pripojený aj USB kľúč. „Potom som sa už o to nezaujímal,“ dodal Čižnár s tým, že nevedel o tom, že Trnka na stretnutí púšťal nahrávku Gorila.

Poznámka: Denník Plus JEDEN DEŇ a portál pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.