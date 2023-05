Wlachovský na Twitteri napísal, že absolvoval svoj prvý rozhovor s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom. Dodal, že podpora Ukrajiny je národným záujmom SR.

Had my 1st conversation w/ Ukrainian 🇺🇦 FM @DmytroKuleba over the phone. The new Slovak 🇸🇰 Gov will keep supporting UA in its rightful fight against Russia’s aggression. It is also our national interest to #StandWithUkraine 🤝. pic.twitter.com/xTg61j7hRY