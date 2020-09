NAKA počas zásahu zadržala svata Jankovskej Petra Vaska, informuje portál tvnoviny.sk. Stalo sa tak len deň po súdnom procese v kauze Fatima, v ktorej sa Jankovská súdi s trenčianskym podnikateľom Ondrejom Janíčkom. Počas neho vypovedal kľúčový svedok Michal Vida.

Meno Petra Vaska sa vyskytuje na mafiánskych zoznamoch. Figuruje v skupine sýkorovcov. Práve on mal Janíčka podľa výpovede uniesť a doviesť za mafiánom Petron Čngrádym, ktorý chcel získať jeho bar Fatima.

Vo veci prebieha dvadsaťročný spor medzi Jeníčkom a Jankovskou. Tá ho poslala do väzenia za vydieranie, Janíček sa bráni, že za to dostala peniaze od mafiánov. To Jankovská odmieta.

Janíček je zas obžalovaný z ohovárania a krivého obvinenia Jankovskej.