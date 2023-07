Prvý repatriačný let s dovolenkármi na požiarom zasiahnutom gréckom ostrove Rodos pristál v Bratislave na letisku M. R. Štefánika.

Prví dovolenkári z gréckeho ostrova Rodos, na ktorom vypukol obrovský požiar sa dostavili domov. Mimoriadny let v Bratislave pristál 20:35 h.

Nechýbali slzy a vrúcne objatia. Podľa informácií denníka Plus JEDE DEŇ sú ľudia veľmi radi, že sa konečne dostali domov! Zdroj: Robert Hubáč

Niektorí turisti, ktorí sa vrátili domov s prvým letom z Rodosu si podľa vlastných slov, museli nechať na mieste batožinu.

"Bolo to peklo. Tam už išlo o život. Nemáme nič. Mne osobne dali na ulici ľudia zo Slovenska tričko," priblížil nám Peter, ktorý pochádza z Martina.

"Z toho miesta nás evakuovali s loďou. Tam sa už nedalo dýchať. Nebolo to dobré. Pomáhali sme Slovákom nakladať všetkých na lode. Neviem, či nám všetko zhorelo. Údajne nejaké veci zostali v hoteloch uskladnené. V prvom rade bolo aby nás dostali na bezpečné miesto. Evakuácia nebola zvládnutá. Podľa mňa to bolo podcenené. Do posledné chvíle nás držali na hoteli s tým, že všetko majú pod kontrolou, " pokračoval ďalej Peter.

Niektorí museli dokonca kráčať pešo množstvo kilometrov na to, aby sa dostali do evakuačného strediska.

"Bolo to tam chaotické. Boli tam občania Českej republiky, ktorým zhorelo všetko. Na letisku boli v plavkách. Ja som zachránil aspoň jeden kufor," priblížil nám ďalší z turistov, ktorý sa vrátil spolu s rodinou na Slovensko.

"Je to úľava. Sme radi, že sme už doma. Chcel by som sa poďakovať cestovnej kancelárii za zabezpečenie lietadla. Bolo to tam jedným slovom peklo," priblížil nám ďalší z turistov, ktorý sa vracal z Rodosu.

Svojich klientov na letisku čakala aj šéfka cestovnej kancelárie SATUR a zástupcovia cestovnej kancelárie Hydrotour.

Konateľka CK SATUR Eleonóra Fedorová čakala klientov na letisku. Zdroj: Robert Hubáč

"Druhý let je plánovaný na 24.7. o 1.45, prílet bude do Brna a predpokladaný prílet bude dňa 24.7. okolo 03:30 hod ráno.

Autobusový transfer z Brna do Bratislavy bude pre všetkých klientov zabezpečený našou spoločnosťou," uviedla vo vyjadrení konateľka cestovnej kancelárie SATUR Eleonóra Fedorová.