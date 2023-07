Záchrana Slovákov z pekla na Rodose: Do Bratislavy príde prvý let, v hre je aj vládny špeciál! ×

Prvý repatriačný let s dovolenkármi na požiarom zasiahnutom gréckom ostrove Rodos by mal priletieť o 20.35 h na bratislavské letisko M. R. Štefánika. TASR to potvrdila hovorkyňa letiska Veronika Tóthová.