Minister vnútra Roman Mikulec (50) pohoršene reagoval na článok denníka Plus JEDEN DEŇ, v ktorom informujeme, že sa nezúčastnil na pohrebe dvoch zrazených a usmrtených hasičov.

V článku sme písali, že na poslednú rozlúčku s dvomi mladými hasičmi – Jurajom Oravkinom († 35) a Michalom Dubovanom († 36), ktorí tragicky zahynuli v obci Sása (okr. Zvolen) pri cyklistike, minister vnútra Roman Mikulec neprišiel. Hasičov si prišli uctiť prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Pavol Mikulášek a Mikulcov štátny tajomník Vendelín Leitner.

ČLÁNOK, KTORÝ KRITIZOVAL ROMAN MIKULEC:

Na tieto pravdivé a nezavádzajúce informácie však minister reagoval poriadne podráždene v statuse na sociálnej sieti. V príspevku tvrdil, že sa snažíme vykresliť jeho neúčasť na poslednej rozlúčke ako nezáujem o túto tragédiu, hoci to v texte nikde napísané nebolo. „Svojím obsahom a zverejnenými nepravdami sa ma veľmi dotkol. O to viac, že na ľudskej tragédii sa snaží jeho autor podsúvať čitateľovi lož a nemiestne sa dotýka aj pozostalých,“ napísal Mikulec.

„Tento týždeň som v zahraničí, no v neustálom kontakte so svojimi kolegami a všetko 24 hodín denne, hoc na diaľku, riešime,“ vysvetľoval ďalej. „Mrzí ma hľadanie senzácie tam, kde to skutočne nie je namieste, a v takej tragickej udalosti, ktorá rodiny zosnulých hasičov postihla,“ uzavrel.

V tejto súvislosti sme oslovili ministra vnútra, aby vysvetlil, kde konkrétne sa nachádzajú v článku „zverejnené nepravdy“ a kde sa autor nášho článku „snaží podsúvať čitateľovi lož“. Tiež sme sa pýtali, či bol v zahraničí z dôvodu služobnej cesty alebo dovolenky a zároveň prečo neinformoval vopred, že sa na pohrebe nezúčastní. „Všetko je uvedené v statuse ministra vnútra SR. Ak ste jeho významu neporozumeli, úprimne ma to mrzí. Viac vzhľadom na citlivosť tejto témy sa k predmetnému vyjadrovať nebudeme,“ reagovala stručne na naše otázky riaditeľka Tlačového oddelenia MV SR Zuzana Eliášová.

Mikulec pritom v marci tohto roka rovnako chýbal aj na pohrebe zastreleného železničného policajta Filipa Suchára – Tureka († 29) v Ľuboticiach pri Prešove.

Čo na štýl komunikácie Mikulca hovorí politológ? HODNOTENIE POLITOLÓGA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!