Generálny prokurátor Maroš Žilinka prišiel so šokujúcou informáciou, že sa o neho intenzívne zaujímajú ľudia s dokladmi NAKA! Najdôležitejší prokurátor dokonca naznačil odchod z krajiny. Na jeho slová v stredu reagoval policajný prezident Štefan Hamran, no Žilinku jeho slová pravdepodobne nepotešili.

Žilinka sa v utorok na verejnosti objavil v takej rozhorčenej nálade, v akej ho Slovensko ešte nevidelo. Vraj ho intenzívne monitorujú ľudia s preukazmi NAKA, ktorí otravujú aj jeho podriadených: „Je neprípustné, aby chodili vyťažovať domov zamestnancov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, no kladú im otázky, či do budovy Generálnej prokuratúry (GP) chodia za generálnym prokurátorom prominentné návštevy, politici alebo pán Pčolinský.“

Ak je podozrenie na protiprávny skutok, tak sa má podľa Žilinku zákonným spôsobom objasniť: „Ale nie pod pláštikom návštev zamestnancov prokuratúry pôsobiacich na vrátnici v pozícii informátorov a zisťovať, kto a kedy za mnou chodí.“ Generálny prokurátor poukázal na to, že každá návšteva, ktorá za ním ide, je prísne evidovaná pri vstupe do budovy a je k nemu sprevádzaná príslušnými osobami podľa vnútrorezortných predpisov a navyše aj príslušníkmi jeho ochranky.

„Ak je problémom to, že z práce idem domov, venujem sa rodine a potom späť do roboty, tak sa ospravedlňujem. Ale zároveň si kladiem otázku, či ďalej má význam a či vôbec chcem byť súčasťou tejto krajiny krivých zrkadiel,“ povedal na záver svojho brífingu Žilinka. Ešte predtým pripomenul, že nevie preukázať, že sú to skutoční príslušníci NAKA alebo skupina mimo oficiálnych orgánov štátneho aparátu.

Na situáciu napokon reagoval Hamran s tým, že sa k tomu nechce príliš vyjadrovať: „Ak má generálny prokurátor nejaké pochybnosti, tak má na to určité postupy a prostredníctvom nich môže preveriť skutočnosti, ktoré sa mu nepozdávajú.“ Hamran zároveň pripomenul Žilinkove slová o tom, že nevie, či to boli skutoční príslušníci NAKA.

Šéf polície tiež pripomenul, že minulý týždeň boli zadržané dve osoby, ktoré sa vydávali za príslušníkov NAKA a vylákali od ľudí takmer 200-tisíc eur. Hamran zároveň ubezpečil, že informácie o Žilinkovi preverí, lebo polícia ich oficiálne nepotvrdila.

