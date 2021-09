Bašternáka v marci 2019 odsúdili na päťročný nepodmienečný trest za neodvedenie daní a poistného. Cez svoju firmu BL-202 si v roku 2012 kúpil sedem bytov v luxusnom komplexe Five Star Residence za 12 miliónov eur. Byty ale mali nižšiu hodnotu. Odsúdený si tak neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške takmer dva milióny eur. Bašternák sa najskôr obžalobe bránil, no neskôr sa ku skutku priznal a uplatnil si aj takzvanú účinnú ľútosť.

Aktuálne čelí ďalšej obžalobe pre zločin krátenia dane a poistného za to, že v roku 2013 údajne zatajil zdaniteľný prevod nehnuteľností v komplexe Five Star Residence, čím si znížil DPH vo výške 200-tisíc eur. Teraz sa ale ku skutku priznal hneď na prvom pojednávaní! „Môj klient je spokojný,“ povedal Bašternákov obhajca Peter Filip po tom, ako mu súd nezvýšil trest odňatia slobody na viac ako päť rokov. Prokurátorka sa ale odvolala a vo veci tak rozhodne Krajský súd.

Zaujímavosťou bolo, že Bašternák sa po prvýkrát dostavil na súd vo väzenskom mundúre. No to nebola jediná zmena. Oku verejnosti nemohla uniknúť jeho štíhlejšia postava a kratšie vlasy. To ale stále nie je všetko. Filip prezradil, čo o ňom hovoria pracovníci v Ústave na výkon trestu, ako aj to, ktoré jeho povahové črty sa mali zmeniť k lepšiemu a tiež, akú rôznorodú prácu za mrežami vykonáva.