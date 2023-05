Meteorológovia varujú: POČASIE nám dá zabrať! V lete budeme radi, keď ujdeme z mesta k vode! ×

Nadobro sme si to pobabrali! Žiaľ, predovšetkým sami sebe môžeme nadávať za to, že klíma sa radikálne mení. Ak sa k tomu pridajú neovládateľné prírodné úkazy, počasie nám chystá tvrdý zásah. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ viac povedal klimatológ Pavel Faško.