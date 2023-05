Bociany dostali meno v Deň rodiny. "Naše bociany, ktoré sú na stĺpe nad futbalovým štadiónom v Košeci sa volajú Radka a Ferko. Dostali mená podľa rodičov, ktorým sa v mesiaci máj narodilo prvé dieťa v rámci obce Košeca. Ich dcérka sa volá Lívia," prezradil starosta obce Radomír Brtáň.

Fotky bocianov Radky a Ferka nájdete v galérii

V Košeci sú z párika bocianov, ktorý tu hniezdi už druhý rok, nadšení. Aj preto sa starosta rozhodol, že by bolo načase, aby dostali aj mená a vyhlásil anketu, do ktorej sa zapojilo mnoho Košečanov. "Návrhov mien padlo veľa. Každopádne nápad pomenovať ich po rodičoch prvého dieťaťa v obci vzišiel ako alternatíva k návrhu, že ich treba pomenovať podľa rodičov dieťaťa, ktoré sa narodilo prvé v tomto roku. Nakoniec sme to vymysleli tak, že keďže máme mesiac máj - lásky čas, mená vzídu z mien rodičov, ktorých dieťa sa narodí prvé v máji," povedal starosta.

"Rodičia malej Lívie sú veľmi potešení a sú radi, že to je tak," uzavrel starosta s tým, že teraz už len treba počkať, či sa bocianom Radke a Ferkovi podarí odchovať mláďatká. Na mieste je i otázka, či bociany priniesli do obce viac detí a ukazuje sa, že tomu tak skutočne môže byť. Kým v roku 2018 sa v Košeci narodilo 29 detí, o rok neskôr to bolo 27. V roku 2020 pôrodnosť klesla na 18 detí, ale v rok prvého príchodu bocianov, teda v roku 2021 vzrástla na 27 detí. Vlani sa narodilo detí 26.

