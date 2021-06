KOLLÁR na FOTO s krásnou BLONDÍNKOU! Nežne JEJ POLOŽIL ruku na RAMENO: Počkajte, veď to je...

Boris Kollár sa netají tým, že má viac ako desať detí. Už niekoľkokrát sa vyjadril, že mu to vôbec neprekáža. Vraj sa o všetky náležite stará. Nedávno zverejnil fotku so svojou dcérkou Ester (17), ktorú má so svoju straníckou kolegyňou Petrou Krištúfkovou. Práve s Ester sa najnovšie vybral predseda strany Sme rodina na cyklistický výlet. Vyobliekaný v športovom tričku a obtiahnutých krátkych legínach pôsobil veľmi nezvykle. Šéfa parlamentu je vidieť zväčša v obleku a v kravate. Svoj voľný čas však trávi po svojom a zrejme si už môže aj dovoliť niektoré športové aktivity.

Následky vážnej autonehody, ktorú mal v októbri 2020, sa podpísali aj na jeho prírastku na váhe. Politik mal zlomený druhý krčný stavec a verejnosti sa prihováral niekoľkokrát z nemocnice. „Štyri mesiace som sa nevedel pohnúť a teda je logické, že máte len príjem a žiadny výdaj. Dodnes chodím po rehabilitáciách a stále nemôžem športovať, dokonca ani plávať,“ povedal pre náš denník ešte v apríli. Kollárov stav po autonehode bol pritom vážny. V nemocnici strávil približne mesiac, so zahojením stavca mu pomáhala aj železná konštrukcia okolo hlavy. Jeho cesta k plnému zdraviu sa však stále nekončí. „Rehabilitácia bude trvať minimálne rok, tak je logické, že som pár kíl nabral,“ prezradil. Jedným dychom dodal, že s nadbytočnými kilami skoncuje hneď, ako mu to zdravotný stav a lekári dovolia. „Napriek tomu som rád a vďačný za každý ďalší centimeter mobility krku,“ prezradil ešte v apríli. A svoju cestu k štíhlejšej postavy už zrejme začal.

Kollárove ženy a deti

​Stanka Horňáková

- dcéra Saška​

Ivana Barnová​

- dcéra Natália ​

Petra Krištúfková​

- dcéra Ester​

Andrea Heringhová​

- dcéra Sara Zoe​

- syn Boris​

Martina Sabbatini (Štofaníková)​

- syn Šimon Heliodor​

Barbora Richterová​

- syn Artur​

Monika Ostrihoňová​

- dcéra Zaira​

Paula Simoes​

- syn Christian Alexander​

Barbora Balúchová​

- syn Alexander Ján

Miriam

- syn Markus