Na sociálnu sieť pridala Mirka z Levíc, matka najmladšieho prírastku do rodiny politika Borisa Kollára, fotku s oslavou k jeho prvým narodeninám. „Všetko najlepšie, synček môj, k tvojmu prvému rôčku," napísala.

Okrem toho uverejnila aj fotky darčekov pre malého synáčika. Neskôr pridala aj video s jeho prvými krokmi. To si môžete pozrieť nižšie.

Živnostníčka Mirka z Levíc je matkou jedenásteho dieťaťa predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. V rodinnom domčeku v Leviciach býva spolu so svojimi dvoma dcérami, ktoré má z prvého manželstva. To sa neskončilo šťastne a jej bývalý partner je už opäť ženatý.

Do života jej však neskôr prišiel Kollár. Malý Markus sa narodil začiatkom mája minulého roka. Vtedy jeho matka Mirka vyhlásila, že otcom je predseda parlamentu. Vzťah majú vraj dobrý. „Bohužiaľ, je to verejne činná osoba, tak sa dalo čakať, že to asi vyjde von. Aj keď nie som tomu nadšená,“ prezradila Mirka denníku Plus JEDEN DEŇ s tým, že napriek tomu sa obaja z dieťatka tešia.

Prečítajte si tiež: