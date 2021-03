Bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer bol dnes eskortou prevezený zo žilinského Ústavu na výkon väzby priamo na NAKA do Bratislavy. Tam prebiehal výsluch, po ktorom jeho obhajca prezradil, ako sa jeho klient stavia k obvineniu.

Krajmerovo vypočúvanie ku kauze Očistec trvalo viac ako tri hodiny, počas ktorých sa bývalý vedúci funkcionár NAKA vyjadroval k údajnej korupcii na najvyšších policajných miestach. Sám Krajmer je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu prijímania úplatku a za zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa.

„Môj klient vypovedal ku všetkým skutkom ktoré sú mu kladené za vinu. Poprel spáchanie trestnej činnosti,“ povedal Krajmerov obhajca Miroslav Zobok s tým, že sa jednalo len o druhý výsluch jeho klienta. Ten prvý bol po Krajmerovom zadržaní a obvinení ešte z 5. novembra minulého roku. „Otázku prečo je stále vo väzbe by ste mohli smerovať skôr na dozorujúcich prokurátorov,“ povedal Zobok s tým, že on sám to nevie. Obhajca zároveň prezradil, že Krajmer doteraz nežiadal o prepustenie z väzby.

V kauze Očistec sú okrem Krajmera obvinené ďalšie bývalé špičky polície, ako napríklad exšéf polície Tibor Gašpar, exriaditeľ NAKA Peter Hraško, bývalý riaditeľ národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník a ďalší. Spolu s nimi je obvinený aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Hlavou údajnej organizovanej zločineckej skupiny mal byť nitriansky oligarcha Norbert Bödör.