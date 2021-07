Napätie v policajných zložkách neustále rastie. Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) ministerstva vnútra poslal proti operatívcom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) špeciálne komando, ktoré zadržalo a prehľadalo ich auto! NAKA zareagovala trestným oznámením na ÚIS. A to všetko pre kajúcnikov obvinených z krivej výpovede. Včera riaditeľ ÚIS odvolal šéfku vyšetrovacieho tímu Dianu Santusovú. A opozícia chce odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca (49).

Ľudia z Úradu inšpekčnej služby zadržali v stredu skoro ráno v Bratislave auto s operatívcami NAKA, ktorí mali smerovať na Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Inšpekcia hľadala dvoch obvinených kajúcnikov Zemana a Petrova – aj v policajnom aute. Otázne je, prečo si vyšetrovateľka ÚIS Diana Santusová povolala na tento zásah mužov z Úradu hraničnej a cudzineckej polície Sobrance.

„Nie je to štandardné, ale musí to preveriť riaditeľ inšpekcie a policajný prezident. Momentálne neviem, či to bolo možné aj podľa interných smerníc,” povedal Mikulec po zásahu Denníku N. NAKA však už pár hodín po zásahu ÚIS vrátila úder a vo veci podala trestné oznámenie.

Zareagoval i riaditeľ ÚIS Peter Scholtz. Včera rozhodol, že Diana Santusová, šéfka tímu, ktorá na inšpekcii rieši pochybnosti okolo vyšetrovania veľkých káuz a ktorá je za zásahom policajtov zo Sobraniec proti NAKA, končí. Položil ju údajne nielen sporný zásah, ale aj – ako informuje portál Aktuality.sk – viaceré podozrivé a nevysvetlené stretnutia. Jedno malo súvisieť s tajnou službou. „V priebehu kontrolných opatrení pochybnosti o objektivite a nestrannosti vykonávaných úkonov neustále pribúdali. Dočasne poverený riaditeľ ÚIS preto považuje za nevyhnutné svojím rozhodnutím pozastaviť činnosť vedúcej tímu ÚIS,“ informovala hovorkyňa rezortu vnútra Barbara Túrosová.