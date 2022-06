Nemáš nič na robote, len vypisovanie na sociálnej sieti? - odznieva často od ľudí kritika smerom k Miroslavovi Žiakovi (34). My sme preto poslanca SaS vyspovedali a pýtali sa ho aj na to, či je posadnutý Ľubošom Blahom. Jeho odpoveď vás prekvapí!

Miroslav Žiak je poslancom parlamentu a tímlídrom SaS pre osobné slobody. Keď sa však pozrieme na jeho profil na sociálnej sieti, príspevky o jeho politickej agende priam musíme hľadať lupou. Žiak za uplynulý polrok napísal viac ako 260 statusov na sociálnej sieti, ale z toho len približne 25 príspevkov bolo reálne zameraných na jeho politickú či poslaneckú činnosť.

Veľkú časť jeho statusov tvorili „nakladačky“ opozičnému poslancovi Smeru-SD Ľubošovi Blahovi, ktorému paradoxne venoval najviac svojich príspevkov. Hojne sa však vyjadroval aj k téme tzv. dezolátov. Významnú skupinu tiež tvoria jeho príspevky v kategórii „Putin, Rusko a ruskí agenti.“

V prípade Žiaka to teda vyzerá tak, že drvivú väčšinu svojho času venuje posielaniu štipľavých odkazov svojim politickým súperom. Naposledy si zobral na mušku predsedu Hlasu-SD Petra Pellegriniho. „Dnes počas toho, ako Peter Pellegrini dával rozhovor novinárom, som sa ho opýtal, že či by mi nevedel zavesiť záclony, že som kúpil nové. Na čo mi odpovedal, že som neschopný, keď to neviem, tak som mu odvetil, že keď vie sadiť také dobré zemiaky, že by som kúpil aspoň zo 5 kíl…“ napísal Žiak na sociálnej sieti.

Na jeho príspevok nečakane zareagoval exlíder strany Most-Híd Béla Bugár. „Pán Žiak by sa mal chváliť výsledkom svojej práce, a nie podpichovať iného,“ neskrýval svoje rozhorčenie Bugár.

„Napíše mi to paradoxne ten človek, ktorý nerobil nič,“ reagoval v tejto súvislosti na našu otázku Žiak. „Spravil to, že extrémisti narástli. Spojil sa so Smerom, kde boli rôzne podivné kšefty a biznis...Plus špáratko povestné...Akože pán Béla Bugár by mal šúchať nohami a oddychovať na dôchodku a nie komentovať ostatných politikov,“ odkázal exšéfovi strany Most-Híd.

Žiaka sme sa následne pýtali na to, prečo toľko statusov venuje známemu poslancovi Smeru. „Ľuboš Blaha si slobodne vystupoval, nabrízgal v parlamente na kohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom, a úplne vulgárne,“ hovorí Žiak. „Ale odkedy som mu začal v rozpravách nastavovať zrkadlo, prestal dokonca vystupovať. Už asi pol roka nevystúpil, odkedy som mu reálne oponoval,“ vysvetlil ďalej.

VIDEO: MIROSLAV ŽIAK (SaS) NA ROVINU! Je posadnutý Ľubošom Blahom? Závidí mu úspech na sociálnej sieti? Prečo komentuje vtipné memečka v pracovnom čase?

Článok pokračuje na ďalšej strane!