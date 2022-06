Premiér Heger a minister Naď sa ZHODLI: Každá POSILA je na mieste, Švédi a Fíni posilnia NATO! ×

Vstupom Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO) sa stane Slovensko silnejšie. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol v reakcii na oficiálne prizvanie krajín Alianciou do jej radov. Premiér Eduard Heger (OĽANO) prizvanie tiež podporil.