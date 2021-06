Kongres SaS začal nečakaným prekvapením, keď pred účastníkov predstúpil premiér Eduard Heger. Jeho príhovor bol ocenený potleskom, čo by sa jeho predchodcovi v kresle premiéra zrejme nestalo. Navyše, ten by na kongres SaSky zrejme ani nešiel. Každopádne, po Hegerovom príhovore prišiel ďalší šok. Ďalším rečníkom bol totiž Mikloš, s ktorým sa SaS dlho sporila o to, kto môže za pád vlády Ivety Radičovej. „Dnes žijeme čudnú dobu a jedným z dôkazov toho, že svet sa vymkol z pántov je to, že stojím práve ja, práve tu a práve teraz,“ povedal na úvod svojho príhovoru Mikloš. Exminister povedal, že sám sa začudoval, prečo ho šéf SaS Richard Sulík pozval na kongres a ešte viac bol prekvapený, keď to prijal.

Po úsmevnom úvode prešiel Mikloš na vážnejšie témy. Počas 12 rokov vlád Smeru sme ako krajina zišli podľa Mikloša zo správnej cesty. Tie roky vraj neboli len premrhanými, ale zasiali veľa zlých a jedovatých semien a preto vraj netreba dopustiť ich návrat: „Tak, ako som po novembri 1989 nechcel návrat komunistov k moci, nechcem ani teraz návrat Smeru. Či už toho zlostného hranatého, alebo toho s jamkami na lícach.“

Miklošovi sa ale potlesk ušiel hlavne po vetách: „Jedným z dôvodov prečo som tu je, že stranu SaS dnes považujem za najväčšiu záruku toho, aby sa jamkatý s hranatým k moci nevrátili. Áno, ak by voľby boli zajtra, tak by som volil SaS.“ Účastníkov kongresu táto veta zaujala ja z dôvodu, že exminister pár minút pred tým povedal, že SaS nikdy nevolil. Dodal aj, že jeho SDKÚ prežila s SaS dva roky vo vláde, ktoré skončili takým spôsobom, že to vraj spôsobilo traumu celej spoločnosti. „Traumu, z ktorej sa tá časť spoločnosti, ktorá chce žiť v slušnej, slobodnej a modernej krajine doteraz nespamätala. Nebojte sa, nebudem rozoberať, kto za to môže, to už nemá žiadny zmysel,“ povedal Mikloš.