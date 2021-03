Už čoskoro by sa expremiér Igor Matovič (47) mal ujať vedenia rezortu financií, čo od samého začiatku nie je po chuti šéfovi Smeru-SD Robertovi Ficovi (56). Tomu pre zmenu poslal poriadne tvrdý odkaz exminister financií Ivan Mikloš (60), ktorý Ficovi nič nedaroval.

Fico kritizuje Matoviča kade chodí a najnovšie to urobil aj prostredníctvom tlačovej besedy. "Bude to prvýkrát v histórii moderného Slovenska, keď sa ministrom financií stane stredoškolák. On ukradol vysokoškolské vzdelanie, čiže ho nemá," vyhlásil Fico.

V prípade, že by sa prezidentka Zuzana Čaputová (47) rozhodla Matoviča do funkcie ministra financii vymenovať, Fico je odhodlaný konať. "V prípade, že bude Igor Matovič vymenovaný do funkcie ministra financií, budeme informovať ostatných ministrov financií členských štátov EÚ o všetkých faktoch, ktoré Matoviča diskvalifikujú, lebo sa odmietame spolupodieľať na hanbe, ktorú aj naďalej bude robiť Slovensku na domácej a medzinárodnej pôde," uviedol na sociálnej sieti.

S čím však šéf Smeru nerátal, je ostrá kritika exministra Mikloša, ktorý mu rovnako prostredníctvom sociálnych sietí pripomenul vlastnú minulosť. "Tak som sa dozvedel, že Robert Fico sa chystá písať list európskym ministrom financií o tom, aký je Matovič nehodný a nevhodný na funkciu ministra financií. Nuž, rád by som Ficovi pripomenul, že on nominoval na túto funkciu istého Jána Počiatka, ktorý ju potom aj štyri roky vo Ficovej vláde vykonával," napísal Mikloš.

Mimoriadne ostrý status Mikloša si môžete prečítať v galérii.