Poslanci strany SaS chcú zaviesť inštitút partnerského spolužitia. Docieliť to plánujú prostredníctvom novely občianskeho zákonníka, ktorú predložili do parlamentu. Nasledovali okamžité reakcie, či práve teraz je na to vhodné obdobie, keďže Slovákov trápi inflácia, energetická a koaličná kríza? Liberáli na to majú jednoznačnú odpoveď!

Poslanci SaS zdôrazňujú, že tejto skupine ľudí chcú zjednodušiť život. „Chýba celospoločenská diskusia o vážnych témach. Nikdy nie je nevhodný čas otvárať tieto témy a je potrebné ľuďom pomáhať,“ myslí si jedna z predkladateľov zákona poslankyňa za SaS Jarmila Halgašová (59).

“Sú to naši kolegovia, kamaráti, lekári, právnici, pekári. Sú tu, sú súčasťou našich rodín a našej spoločnosti. Chceme im preto pomôcť žiť svoj život naplnenejšie,“ hovoria štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Ondrej Dostál (51) a predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (38). Dostál zároveň podotkol, že ide o návrh ktorý je v súlade so zámerom obsiahnutom aj v Programovom vyhlásení vlády.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) reagoval, že ak návrh zákona SaS získa dostatočnú podporu v parlamente, okamžite ho podpíše. On sám však tento zákon určite nepodporí. „Pre mňa je jediný variant, keď sa upraví to, že ľudia by si vedeli pozrieť zdravotnú dokumentáciu, či by vedeli po sebe dediť. Sme ale proti tomu, aby sa to uzákonilo ako forma nejakého registrovaného partnerstva,“ tvrdí Kollár. „Brusel už núti štáty, ktoré prijmú len registrované partnerstvo, aby prijali aj sobáše a potom adopcie detí. V tomto sme kategoricky proti,“ vysvetľoval svoje stanovisko.

O tom, či je aktuálne najvhodnejší čas na prekladanie takýchto typov zákonov sme sa spýtali aj poslankyňu za SaS Janu Bittó Cigánikovú. Nedávno to bola totiž práve ona, ktorá kritizovala poslanca OĽANO Györgya Gyimesiho a opozičného nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, že v čase zdražovania a vojny riešia zákaz dúhových vlajok na štátnych budovách. „Naozaj nevidíte rozdiel medzi tým, keď vám niekto zakazuje vlajky na budovách a keď vám chce umožniť dostať sa k svojej životnej láske, ktorá mala napríklad vážnu autonehodu a leží v nemocnici v bezvedomí? Dozvedieť sa vôbec o tom, čo jej je a aké má prognózy? Môcť ju navštíviť ako najbližšia rodina?“ reagovala podráždene Bittó Cigániková.

„Náš návrh nerieši špeciálne homosexuálov, ale všetkých ľudí, aj rôzneho pohlavia, ktorí si spolu žijú ako druh a družka,“ vysvetlila ďalej. „Chceme im pomôcť, chceme najmä, aby mohli dediť a byť si oporou v chorobe,“ hovorí. „Na rozdiel od Gyimesiho, ktorý chce svojim návrhom len zakazovať, odsudzovať a ubližovať, pričom vôbec nikomu nepomáha,“ tvrdí Bittó Cigániková. „A prečo teraz? Lebo teraz nie sme súčasťou koalície a môžeme podávať čo chceme. Toto určite chceme už dlhodobo a o to viac v ťažkých časoch. Kedy, keď nie teraz pomáhať ľuďom?“ prízvukovala Bittó Cigániková.

Čo si myslí o načasovaní témy zavedenia inštitútu partnerského spolužitia sme sa pýtali aj poslanca OĽaNO Györgya Gyimesiho. „Legislatívna iniciatíva poslancov nepozná pojem vhodný a nevhodný čas. Keď sa rozhodli dať takýto návrh do parlamentu teraz, tak o ňom budeme rokovať,“ uviedol na úvod Gyimesi. V súvislosti s tým, že ho Bittó Cigániková nedávno skritizovala za podanie návrhu o zákaze dúhových vlajok v čase zdražovania a vojny, reagoval poslanec mimoriadne ostro. REAKCIU GYIMESIHO NA CIGÁNIKOVÚ SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Politológ Jozef Lenč si myslí, že je legitímne, ak parlamentná strana predkladá v akomkoľvek čase akékoľvek návrhy zákonov, ktoré súvisia s jej agendou. “Samozrejme, v čase, v akom sa v súčasnosti nachádza Slovensko, nie je priestor na to, aby takouto témou oslovila väčšinu spoločnosti, skôr jej to môže ublížiť,” podotkol. “Je vidieť, že SaS sa snaží v tomto čase agregovať liberálnych voličov, najmä tých, ktorí prechádzajú k Progresívnemu Slovensku,” vraví Lenč. „Ak by niekto chcel zastaviť rast Progresívneho Slovenska tak by nekonal inak,“ tvrdí odborník.

