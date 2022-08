Ako uvádza denník Postoj, minister obrany mal v diskusii hovoriť o zákulisí schvaľovania systému protivzdušnej obrany S-300 pre Ukrajinu zo začiatku apríla. „Všetko už bolo dohodnuté. Prišiel som s tým na koaličnú radu, no neprešlo, lebo to zablokoval Richard," cituje denník ministra Naďa. Špeciálne koaličné rady mali trvať až dva týždne. „Ivan Korčok na prášky, Martin Klus na prášky, Richard to blokoval. Je to tak. Potom prišiel za mnou a povedal, že to teda nebude blokovať, lebo vidí, že všetci ostatní sú za, a že nájdeme cestu. Že prídu tí Geissovci a potreboval by Black Hawk vrtuľník,“ citoval denník ministra.

Sulíkové slová po poslednom rokovaní koalície (12. august 2022)

Z medializovaných informácií vyplýva, že Naď na tento obchod najskôr pristúpil, no na poslednú chvíľu rozhodnutie zmenil, pretože mu to pripadalo „celé absurdné“. Zverejnené informácie neskôr pre denník Plus JEDEN DEŇ potvrdilo aj ministerstvo obrany. Sulík mal podľa rezortu neskôr žiadať o poskytnutie vrtuľníka aj ministerstvo vnútra. „Áno, potvrdzujeme, že minister obrany bol požiadaný ministrom hospodárstva na zabezpečenie vrtuľníka Black Hawk Ozbrojených síl počas návštevy Geissovcov,“ informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

„Keďže minister obrany požiadal o písomnú žiadosť na takúto aktivitu, na základe toho dal minister hospodárstva pokyn spoločnosti Slovakia Travel, aby bola na ministerstvo obrany doručená oficiálna žiadosť Slovakia Travel, a to na poskytnutie vrtuľníka Black Hawk na konkrétny let pri príležitosti návštevy Geissovcov. Žiadosti Slovakia Travel nakoniec rezort obrany odmietol vyhovieť. Podľa našich informácií žiadal Richard Sulík o vrtuľník aj ministra vnútra. Keďže ministerstvo odmietlo štátny vrtuľník poskytnúť, nakoniec musela byť doprava Geissovcov zjavne riešená súkromným dopravcom,“ dopĺňa Kovaľ Kakaščíková.

Minister hospodárstva Richard Sulík označuje Naďove vyjadrenia za bludy. „Ohradzujem sa proti bludom ministra obrany, ktorý najnovšie povedal, že schválenie poskytnutia systému protivzdušnej obrany S-300 som blokoval a podmienil som ho poskytnutím vojenského vrtuľníka pre Geissovcov,“ vyhlásil šéf liberálov na sociálnej sieti s tým, že k žiadnemu blokovaniu z jeho strany neprišlo. „Pomoc Ukrajine prešla na zasadnutí vlády jednohlasne. Vývoznú licenciu na S-300 som dal vystaviť obratom, keďže to má na starosti ministerstvo hospodárstva,“ dopĺňa Sulík. Následne však poriadne pritvrdil a Naďovi poslal nepríjemný odkaz.

