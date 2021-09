V súčasnosti platí na celom území Slovenska karanténa na 14 dní. Gröhling ale podľa našich informácií navrhuje pre žiakov a študentov rozpätie karantény od 7 až po 10 dní. V istých prípadoch teda až o polovičku kratšiu. Minister má tiež navrhovať, aby bol žiakom vykonaný PCR test po piatich dňoch a hneď po obdržaní negatívneho výsledku návrat do školských lavíc. Súčasná vyhláška aj v prípade negatívneho testu nariaďuje až 14-dňovú karanténu.

Tretí Gröhlingov návrh je individuálna karanténa iba pre žiaka s potvrdeným pozitívnym testom na Covid-19. Zvyšok triedy a zamestnanci školy by v tomto prípade do karantény nešli. Toto by platilo v oblastiach s vysokou zaočkovanosťou rizikovej populácie, pedagogického zboru a mládeže. Minister školstva má o návrhoch posledné dva týždne diskutovať s ministrom zdravotníctva, Úradom verejného zdravotníctva aj s epidemiologickým tímom. Rozhodnutie má padnúť v nasledujúcich dňoch.