AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 394 742 prípadov nákazy.

Za nedeľu (29. 8.) pribudlo 49 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 548 (+0) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 216 770 017

Počet úmrtí: 4 508 264

Počet vyliečených: 193 703 680

_____________________________________________________________________

11:25 Učitelia a ďalší zamestnanci škôl by mali pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 patriť uprednostňovaním skupinám obyvateľstva, aby tak bolo možné ponechať otvorené školy, a to ako v Európe, tak aj v strednej časti Ázie. Uviedli to v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aj Detský fond OSN (UNICEF). (tasr)

11:00 Nový Zéland o dva týždne predĺžil lockdown v meste Auckland, ktoré sa nedávno stalo novým ohniskom nákazy koronavírusom SARS CoV-2. Novozélandskú premiérku Jacindu Ardernovú citovala v pondelok agentúra Reuters. V Aucklande, meste so zhruba 1,7 miliónmi obyvateľov, bude počas ďalších dvoch týždňov platiť štvrtý, a zároveň najvyšší stupeň varovania pred šírením koronavírusu. Vo zvyšku krajiny sa zmierni na úroveň tri, píše Reuters. (tasr)

10:40 Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami na Slovensku bolo v Košickom kraji (16), nasleduje Bratislavský (11), Trnavský (8), Žilinský (8), Prešovský (3), Nitriansky (2), Trenčiansky (1). "Je medzi nimi 20 mužov a 29 žien.

10:00 Prostredníctvom 1485 vykonaných RT-PCR testov odhalili v nedeľu (29. 8.) na Slovensku 49 prípadov nákazy novým koronavírusom. Počet obetí sa nezvýšil. (tasr)

8:00 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa v referenčnom roku 2020/2021 konalo súbežne na celom svete, bolo poznačené pandémiou COVID-19. Všetky štáty, ktoré realizovali prípravu na sčítanie, sa stretli s komplikáciami, ktoré museli efektívne a v krátkom čase riešiť. (tasr)

8:00 Pendleri, ktorí nie sú plne zaočkovaní, môžu prísť na územie Slovenska bez absolvovania domácej karantény. Potrebujú však negatívny výsledok RT-PCR testu, nie starší ako sedem dní. Raz do mesiaca sa musia zaregistrovať na portáli eHranica. (tasr)