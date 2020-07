Dlho o vás nebolo počuť, k politike sa príliš nevyjadrujete. Čím to je?​

- Som penzista. Mám úplne iné záujmy ako predtým. A ani ten záujem o mňa nie je taký, aký bol predtým.​

Ale vás ešte politika zaujíma? Viete sa ešte rozohniť?​

- Nie tak ako predtým. Je to už taká choroba z povolania, samozrejme, že každý deň sledujem, čo sa deje u nás, ale čo sa deje aj vo svete.​

Vravíte, že máte prehľad, aký je teda váš názor na nášho súčasného premiéra Igora Matoviča?​

- Viete, to nie je jednoduchá otázka. Pána Matoviča nepoznám osobne, nikdy sme sa nestretli. Ale poznám ho z jeho vystúpení, aj ako politika, keď ešte začínal. Pamätám si jeho prvý rozhovor, keď boli traja v relácii Pod lampou. Bol vystrašený, utiahnutý, odpovedal na otázky. Dnes sa situácia zmenila. Je silný, búcha do stola a teší sa, keď môže niečo zakázať.​

Čiže sa zmenil?​

- Určite sa zmenil. Zmenil sa aj z tej pozície, keď bol poslancom, teraz je premiér, riadi vládu, to je veľká zodpovednosť. Nemyslím si, že by som mu nejak fandil, ale ja ho ani nezatracujem, pretože to nie je jednoduchá pozícia. Je veľa vecí, ktoré by som si predstavoval, že by mal robiť inak.​

Napríklad? ​

- Nemal by sa mať tak rád, ako sa má. Má sa veľmi rád, má radšej seba ako nás všetkých, často. A to mi tak trošku prekáža. Rád sa počúva a teší sa, keď môže niečo zakázať. A to nie je dobre. Tešiť by sa mal, ak niečo pozitívne dosiahne.​

A čo Boris Kollár? Jeho funkciu ste v minulosti zastávali. V poslednom období čelí obvineniam, že jeho diplomová práca je plagiát. Myslíte, že to je dôvod na jeho odstúpenie?​

- Urobil sa z toho taký veľký problém, že to až škodí. Áno, je to nepríjemné, ak dôjde k takejto situácii, že u takého vysokého politika sa dokáže, že niečo pokazil, urobil zle alebo dokonca obišiel zákon. Je to problém, ktorý sa, žiaľbohu, netýka len pána Kollára. Týka sa to možno mnohých, ktorí už aj odišli z politiky, ale to sa bude týkať a aj takých, ktorí ešte len prídu do politiky. Preto by som na tento problém pána Kollára až tak netlačil, on má z minulosti iné problémy, ktoré sú vážnejšie. Je to viac problém fakúlt a univerzít.​

Vítate teda riešenie úpravy podmienok, za ktorých budú záverečné a kvalifikačné práce posudzované? Sľúbil to minister školstva aj ministerka spravodlivosti. ​

- Áno, ale pán minister neviem, aký má problém s jeho diplomovkou, len som čítal, že má ten istý problém ako pán Kollár. Tu treba spraviť rigorózny krok prijatím nejakého zákona. Ten tlak, aby sa toto zmenilo, musí prísť na vysoké školy, na fakulty. Ale nie je to také jednoduché. Jedna fakulta na Univerzite Komenského má dekana a dostal aj profesúru (Fakulta telesnej výchovy a športu, prof. Marián Vanderka – pozn. red.), hoci bol súdom odsúdený za plagiát, keď opísal celú knihu. Súd ho odsúdil, dostal trest, musel zaplatiť odškodné. Napriek tomu vedecká rada univerzity mu navrhla dať titul profesor a na návrh bývalého ministra školstva mu túto profesúru pán prezident aj dal. Nie je to chyba pána prezidenta, aby ste nemysleli, že útočím na pána Kisku. Takže ten morálny profil, ktorý sa vytýka predsedovi Národnej rady SR, tu je, a musíme sa zamyslieť nad tým, že tí, ktorí majú ešte väčšie morálne priestupky, kritizujú. Súhlasím, že treba buď pripraviť normu, no opakujem, že to bude závisieť od vysokých škôl, ako si stanovia kritériá a ako ich budú dodržiavať. Pretože aj pán Kollár mal školiteľa, mal oponenta a prešiel. A to, čo pán premiér navrhuje, že sa majú spätne odoberať tituly, k tomu sa nemôžem ani vyjadriť, lebo na to sa nedá povedať niečo iné ako to, že to nejde. ​

A politici sa obhajujú tým, že toto nie je dosť závažná téma na to, aby sa rozbila koalícia, ktorá je už aj tak krehká. Akoby sa vyťahovali škandály, na ktorých sa dá vláda rozložiť. Myslíte si, že rozhodnutie nepovaliť koalíciu je teda správne?​

- To záleží na morálke tej osoby. Aj na tom, ako chce tá strana v koalícii vystupovať. Zodpovednosť je aj na tom, či taký človek tam zostane, alebo nie. Na druhej strane, vôbec to nemusí prekážať odbornosti práce. Či je to technik, lekár, filozof, ak to takto urobil a zodpovedne vie vykonávať prácu, nerobí chyby, to hovorím vo všeobecnosti, to nemôže poškodiť. ​

Pán Kollár sa tvári, že on je len Boris, všetci ho tak poznajú, prečo sa naňho vyťahuje jeho pochybná minulosť, diplomovka či schránky na Cypre? Môžu ľudia veriť, že sa zmenil, že to je už za ním?​

- Tejto jeho filozofii nie som celkom naklonený. Pretože zodpovednosť aj do minulosti tu je aj zostane. S tým sa musí zmieriť on sám, ak to nechce inak vyriešiť kolektív, spoločnosť. ​

