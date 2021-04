Ste siedmym rokom dekanom Právnickej fakulty ​UK. Dá sa stručne zhrnúť fungovania vzdelávania v oblasti práva na Slovensku?

– Na Slovensku je často tendencia, že sa zvykneme podceňovať, ale nadávame na to, kto čo robí. Treba však povedať, že slovenské vysoké školy pracujú so zlomkovými rozpočtami v porovnaní s krajinami západnej Európy. Napríklad Univerzita Komenského má asi 15 % rozpočet v porovnaní s tými západnými. No z hľadiska metód aj obsahu štúdia si dovolím tvrdiť, ​že slovenské vysoké školy všeobecne ​sú plne konkurencieschopn​é.​ Pokiaľ ide o štúdium práva, ​za posledných šesť rokov sme spravili veľa zmien. Postavili sme ho omnoho praktickejšie. Abyštudenti len nememorovali znenie zákona, ale učili sa ​na praktick​ých prípad​och. Áno, aj so znalosťou teórie.

Povedali ste, že sa podceňujeme. Ale verím, že niečo nám ostatné krajiny môžu závidieť.

– Keď to porovnám napríklad s Veľkou Britániou, tak veľkou devízou je ​práve dostupné školstvo. Tam sa dosť rozdeľujú ľudia podľa toho, na akej škole študoval​i a zväčša sú tie školy​, ktoré vám zaistia dobrú budúcnosť, nesmierne drahé. Takže Slovensko sa stále dokáže postarať o svojich o​byvateľov a dokáže ich ​kvalitne pripraviť ​na budúci výkon povolania. Problém je, samozrejme, ak študujú tu a odídu pracovať do zahraničia.

Poďme sa pozrieť na úpravy v Trestnom ​poriadku, ktoré sa teraz chystajú. Ten bol prijatý v roku 2005. Boli ste vy ako odborníci s vašimi podnetmi k plánovanej úprave ministerstvom spravodlivosti prizvaní?

– S našou fakultou toto ministerstvo nijakým spôsobom nekonzultovalo. Nedostali sme prizvanie. Je pravdou, že jeden náš pedagóg je súčasťou vedenia advokátskej komory. Ten prizvaný bol, ale nie preto, že je to akademický pracovník. Nový trestný zákon aj Trestný poriadok boli schválené v roku 2005. Vtedy sa hovorilo, že sa to musí urobiť z toho dôvodu, že potrebujeme nastúpiť na nové trendy a musí byť trestnoprávna legislatíva oveľa stabilnejšia. Keď si však prerátate počty noviel, najmä v Trestnom poriadku, ​ale aj trestnom zákone, tak máme priemerne 3 až 4 novely ročne.

Jednou z možností, ktorá by mohla nahradiť dlhé mesiace vo väzbe je monitorovací náramok. Zdroj: archív

To je nízke či vysoké číslo?

– Obrovské. Prečo by sa mala legislatíva neustále meniť? ​Ľudia by mali vedieť, ako sa správať a častá zmena zákonov im to podstatne sťažuje.

Tak prečo sa to deje?

– Súvisí to aj s tým, že politici neustále vravia, že sa niečo vyrieši novelou zákona. To je však len určitý prostriedok a málokedy vedie s​ám osebe k cieľu. Z tohto hľadiska nevidím význam robiť také obrovské množstvo novelizácií.

