Bývalý bojovník proti najbrutálnejšej slovenskej mafii a policajný exprezident Milan Lučanský († 51) si mal pred dvomi rokmi pri pokuse o samovraždu privodiť zranenia, ktorým na druhý deň podľahol. Od vtedy už pretieklo veľa vody, polícia skončila vyšetrovanie a následne prokurátor skonštatoval, že Lučanský sa skutočne pokúsil samovraždu. To sa rodine nebohého nepozdáva a prípad ženú na Európsky súd!

Lučanského obvinili v kauze Judáš 2. decembra 2020 a následne bol vzatý do väzby. Za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku mu hrozilo až 15 rokov basy. Policajný exprezident mal podľa vyšetrovateľov zobrať úplatky v celkovej sume až 510-tisíc eur za vynášanie informácií z policajného prostredia a krytie nekalých podnikateľských aktivít Františka Böhma († 49). „Všetci robia kšefty a chcú, aby som ich ťahal zo sr*čiek, a nič z toho nemám,“ povedal Lučanský podľa obvineného bývalého zástupcu riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Norberta Paksiho. Potom mal Lučanský začať dostávať pravidelný 30-tisícový úplatok. „Tam je napísané 510-tisíc! Preboha, to je toľko peňazí, že by som s nimi musel kúriť,“ povedal Lučanský s tým, že akékoľvek branie úplatkov odmieta.

Netrvalo dlho a policajný exprezident mal vo väzbe vážne problémy. 9. decembra bol prevezený do nemocnice v Ružomberku kvôli vážnemu poraneniu oka. Vraj sa potkol a udrel sa o roh postele. O 20 dní neskôr mal pohovor so psychológom, podľa ktorého nič nenasvedčovalo tomu, že má Lučanský sklony k sebazničeniu. V ten istý deň krátko po 16.30 bol nájdený v cele bez známok života. Po resuscitácii ho previezli do Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, kde na druhý deň vydýchol poslednýkrát.

Rodina zosnulého hneď od začiatku neverila, že si ich milovaní otec a manžel siahol obesením na život. Napokon prišlo k rozsiahlemu vyšetrovaniu, ktoré polícia uzavrela v júli tohto roku s tým, že Lučanský si zranenie nezlučiteľné so životom spôsobil sám. „Boli vypočutí traja poškodení, 87 výsluchov svedkov, rekonštrukcia udalostí, dve obhliadky miesta činu, jedna aj s 3D scanovacím zariadením, obhliadnutý kamerový systém, 13 znaleckých posudkov. Lučanský spáchal samovraždu,“ povedal koncom novembra prokurátor Marek Švagerko, ktorý tak definitívne ukončil vyšetrovanie Lučanského smrti.