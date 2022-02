„Je to signál, že máme na našich východných hraniciach agresívnu veľmoc, ktorá popiera práva národov na samostatnú existenciu a ktorá sa snaží o obrátenie dejín späť,“ uviedol politológ Grigorij Mesežnikov.

Podľa Mesežnikova by EÚ a NATO mali zareagovať na túto situáciu najtvrdšími ekonomickými, politickými a diplomatickými sankciami, ako aj dodávkami zbraní Ukrajine, aby sa mohla brániť. „Slovensko je teraz z komunity západných štátov, spolu s Poľskom, baltskými krajinami, Maďarskom a Rumunskom najohrozenejšie. Na našich východných hraniciach je totiž štát, v ktorom sa bojuje,“ povedal politológ. Slovensko by preto podľa Mesežnikova malo zaujať tvrdý postoj a pridať sa ku všetkým sankciám a pomôcť Ukrajine.

Vypočujte si rozhovor s politológom Grigorijom Mesežnikovom o aktuálnej situácii na Ukrajine:

Podľa odborníka táto situácia bude pre nás aj poučením. „Dlho európske politické elity žili v ilúzii, že s diktátormi sa dá nejakým spôsobom dohodnúť. S diktátormi sa ale nedá dohodnúť,“ hovorí Mesežnikov. „Európa musí byť ostražitá a pevná, a nenechať sa učičíkať podvodníckymi aktivitami diktatúr, v tomto prípade Ruska,“ dodáva.

Ak by došlo k rozšíreniu vojenského konfliktu, NATO by nás podľa politológa určite ochránilo. Zatiaľ podľa jeho slov nie je reálny predpoklad, že NATO zasiahne do tohto konfliktu. Ak sa ale konflikt rozšíri aj do členských krajín NATO, aliancia podľa Mesežnikova bude musieť zasiahnuť.

„Slovensko by malo čo najskôr prekonať svoju čiastkovú závislosť na dodávkach plynu a ropy od Ruska. Spolupráca s takýmto agresorom prakticky nie je možná,“ myslí si politológ. Ako pripomenul konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou prebieha už osem rokov. Vzťahy týchto národov a štátov však boli poškodené aj predtým. Čo sa momentálne odohráva, je len toho vyvrcholenie. „Pravdepodobnosť obnovenia dobrých vzťahov medzi týmito krajinami je momentálne nulová, a bude záležať od vývoja v samotnom Rusku, či tam dôjde k nejakým zmenám vo vedení,“ dodal Mesežnikov.