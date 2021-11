Pompézne trojdielne predstavenie daňovej revolúcie ministra financií Igora Matoviča (48) má veľa otáznikov. Náklady vyčíslené na reformu sú 2,7 miliardy eur, no nie je úplne jasné, kde na ne štát zoberie. Podľa odborníkov sú výpočty Ministerstva financií (MF) postavené doslova na vode.

Matovič z daňovo-odvodovej reformy predstavil tri základné časti: podporu rodiny, ktorá má štát vyjsť 1,198 miliárd eur, zdaňovanie práce 995 miliónov eur a zníženie daňového zaťaženia firiem 503 miliónov eur. Otázne ale je, odkiaľ 2,7 miliardy eur vziať. „Vyššia efektivita štátnych podnikov prinesie do rozpočtu 50 miliónov eur ročne a zvýšenie legálnej práce 200 miliónov eur,“ píše sa Matovičovom návrhu. „Problém vidíme v pláne zvyšovania ziskovosti štátnych podnikov. Šéf MH teplárenský holding Ľuboš Lopatka dokázal v teplárňach divy, ale platí to aj pre železničné firmy?,“ pýta sa expert Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Radovan Ďurana s tým, že otázna je aj efektivita zlegalizovania čiernej práce.

Minister prekvapil aj optimizmom, že akési dynamické efekty všetkých troch častí reformy prinesú do rozpočtu 350 miliónov eur. „Na ministerstve vypočítajú efekt z toho, že zvýšia prídavky na deti, že mamičky pôjdu a kúpia deťom viac lízatiek. Z toho sa zaplatí DPH a z toho mzdy a odvody zamestnancov ktorí vyrábajú lízatká. Ale to sú výpočty postavené na vode,“ povedal analytik INESS Martin Vlachynský. Dodal, že v minulosti sa už veľakrát potvrdilo, že sa odborníci na ministerstve netrafili do reality.

Keď sa chce rozdávať, musí sa aj brať. V návrhu reformy je ale minimum škrtania na výdavkoch štátu na vlastnú réžiu. Naopak, niektoré dane sa viac či menej nápadne budú zvyšovať. „Bude aj rušenie odvodových a daňových výnimiek,“ píše sa v návrhu Matoviča. V súčasnosti si napríklad malé spoločnosti s obratom do 49 790 eur môžu uplatniť 15-percentnú sadzbu dane. Podľa jednotnej 19-percentnej dane ktorú Matovič prezentoval sa ale zdá, že sa im táto možnosť zruší.

Práve nad tým sa pozastavil Vlachynský, podľa ktorého Slovensko nepotrebuje daňovú reformu, ale výdavkovú: „To, že minister bude presúvať z takej dane do inej je síce pekné, ale zásadný problém, že máme ročný deficit okolo 5,5 miliárd eur, to nevyrieši.“ Za posledné roky od čias expremiéra Roberta Fica narástli podľa odborníka zásadným spôsobom výdavky štátneho rozpočtu. Aj teraz sa v reforme vraj zjavujú typické veci zo sociálnych balíčkov, ako krúžkovné a podobné vynálezy. To vraj opäť zaťažuje štátny rozpočet v stovkách miliónov eur.

Na snímke minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) počas predstavovania zdaňovania firiem 16. novembra 2021 v Bratislave. Zdroj: TASR / Martin Baumann

Samotnou kapitolou je zvýšenie dane pre banky a monopoly, ktoré majú priniesť pokrytie navrhovaných výdajov do 200 miliónov eur ročne. Prezidentka Daňového fóra Slovenska Alica Orda Oravcová pre aktuality.sk ale poukázala, že sa ráta s peniazmi, ktoré v skutočnosti pôjdu do Európskej únie: „Slovensko musí bankovú daň tak či tak zaviesť od roku 2026. Jej výnos však bude príjmom Európskej únie, čomu sme sa zaviazali pri Pláne obnovy.“ Ďurana poukazuje aj na ďalšie negatívum tohto návrhu: „Nie je to dobré opatrenie z pohľadu podnikateľského prostredia, lebo vysiela pre zahraničných ale aj domácich investorov signál, že Slovensko je krajina, kde sa nedá predvídať daňové zaťaženie.“

