Saber Strike 22 prebieha v priestoroch Centra výcviku Lešť, letiskách Sliač a Kuchyňa, ale aj na posádkovom cvičisku Levice. Práve naň sa počas mediálneho dňa dostala redakcia Plus JEDEN DEŇ. „Cvičenie je zamerané hlavne na prijatie a podporu spojeneckých vojsk. Toto (cvičisko v Leviciach, poznámka redakcie) je logistická základňa, aby sme si v súčinnosti s partnermi precvičili zásobovanie vojsk na Lešti,“ povedal generálporučík Ľubomír Svoboda. Člen americkej armády prezradil, že naši vojaci sú pripravení naozaj dobre.

„V súčasnosti je otázka spojenectva, schopnosti brániť sa o odstrašiť prípadnú hrozbu veľmi dôležitá. Toto cvičenie bolo dlhodobo pripravované a nesúvisí s vojnou na Ukrajine, ale samozrejme zapadá do toho, čo sa teraz deje,“ povedal štátny tajomník ministerstva obrany Marián Majer. Od vojakov sme sa dozvedeli, že dianím na Ukrajine sa teraz príliš nezaoberajú, lebo sú v plnom cvičebnom nasadení, ale situáciu vnímajú. Dokonca im boli rozdané malé vlajočky našich východných susedov, ktoré môžu mať na znak solidarity pripnuté na hrudi.

Z pohľadu na posádkové cvičisko Levice je zrejmé, že spojenecké vojská sú schopné brániť hranice NATO naozaj odstrašujúcou vojenskou technikou. Dozvedeli sme sa aj, že americkí vojaci berú misiu na Slovensku veľmi vážne a striktne dbajú na to, aby bolo všetko v čo najväčšom poriadku. Dokonca aj prílet vojenských vrtuľníkov bol zorganizovaný za prísnych bezpečnostných podmienok.

Súčasťou cvičiska Levice je aj poľná vojenská nemocnica, akú si pamätajú skôr staršie generácie z amerického komediálneho seriálu M*A*S*H. V akcii sme zachytili aj vojenský zdravotnícky personál zložený so žien a dokonca aj lekára priamo pri výkone funkcie. „Saber Strike 22 sa na Slovensku končí 14. marca, kedy sa začne presúvať konvoj cez Českú republiku späť do Nemecka,“ povedal hovorca Ozbrojených síl Slovenskej republiky Štefan Zemanovič s tým, že posledný zahraničný vojak by mal zo Slovenska odísť 25. marca.

Už onedlho ale Slovensko privíta 2100 vojakov, ktorí prídu chrániť východné hranice NATO. Spolu so zahraničnými vojakmi by mal byť na územie našej krajiny dovezený aj systém protivzdušnej obrany Patriot. „Pripravenosť nemeckej a českej armády na presun je na vysokej úrovni. Predpokladám že prídu v najbližších týždňoch, no bude to záležať aj od schvaľovacieho procesu,“ dodal Majer s tým, že aktuálne sa riešia otázky logistiky a ubytovania cudzích vojakov.

Pozrite si v galérii tie najzaujímavejšie fotografie z cvičiska Saber Strike 22 pri Leviciach, vrátane bojovej techniky.

