Expredseda parlamentu Andrej Danko sa nikdy netajil tým, že prezidentku Zuzanu Čaputovú nemá príliš v láske. Najnovšie to dokázal včera večer, keď jej v nočnom videu nechal zaujímavý odkaz.

Už niekoľko týždňov žije prakticky celé Slovensko dohodou o obrannej spolupráci s USA. Politikovi, ktorému okrem iných azda najviac leží táto zmluva v žalúdku, je bývalý predseda parlamentu Andrej Danko. Ten verejne nazýva ministrov obrany a zahraničných vecí Jaroslava Naďa s Ivanom Korčokom zradcami. Výrazne mu prekáža aj postoj predsedu vlády Eduarda Hegera či prezdientky Zuzany Čaputovej v suvislosti so situáciou na Ukrajine.

Danka v stredu večer najprv "vytočil" krok prezidentky, keď nechala vysvietiť svoj palác vo farbách vlajky Ukrajiny na znak solidarity. "Zbláznili ste sa? Čo si to dovoľujete? Akým právom takto zneužívate prezidentský úrad? Pani Čaputová, čo to píšete o akej vojne na Ukrajine? Strašíte nás a deptáte, len aby ste si odôvodnili prítomnosť amerických vojsk na Slovensku! Na našom Prezidentskom paláci nemajú čo robiť ukrajinské farby! Vypnite to okamžite a prestaňte už hrať túto hru pre západné veľmoci," napísal rozhorčený politik na svoj profil na sociálnej sieti.

V podobnom duchu sa niesli aj jeho slová, ktoré adresoval okrem Čaputovej aj členom vlády včera neskoro večer. Dostavil sa predtým na hranicu Česka a Slovenska do Kútov, kadiaľ prechádzal konvoj americkej techniky. Danko v drsnom videu argumentuje tým, že Korčok, Matovič, Sulík, Naď a predovšetkým "zradkyňa" Čaputová dosiahli svoje. Viac si pozrite vo videu:

Pravdou však je, že prejazd konvoja nemá žiadny súvis so stúpajúcim napätím na ukrajinsko-ruskej hranici či s nedávno schválenou Dohodou o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi. Upozornila na to polícia i Ministerstvo obrany (MO) SR, ktorí upozorňujú na šírenie dezinformácií, nakoľko ide o dlhodobo plánované vojenské cvičenie na území SR Saber Strike 22.

